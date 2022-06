Πολιτική

Οικονόμου: Για τη νέα γενιά, έγιναν και γίνονται πολλά

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία και τη φωτιά στην Άνω Γλυφάδα.

«Κομβικό μέρος του συνολικού πολιτικού μας σχεδίου είναι η στήριξη της νέας γενιάς και της νεολαίας που υπέστη σφοδρά τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπογράμμισε ότι στο διάστημα που πέρασε έγιναν και γίνονται πολλά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της εκπαίδευσης αλλά και τη σύνδεσή της με την αγορά και γενικότερα για την τόνωση της απασχόλησης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, τόνισε ότι «ήδη υπηρετούν στη δημόσια Παιδεία περισσότεροι από 16 χιλιάδες νέοι εκπαιδευτικοί, νέοι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους. Είναι οι πρώτες προσλήψεις τακτικού προσωπικού που έγιναν εδώ και παραπάνω από μία δεκαετία. Οι ξένες γλώσσες και οι δεξιότητες ξεκινούν από το νηπιαγωγείο. Το νέο σχολείο με σύγχρονα μαθήματα, ψηφιακό εξοπλισμό. Διπλασιάστηκαν τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία αναβαθμίστηκε η επαγγελματική εκπαίδευση και προωθείται νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο την αναβάθμιση και της Ανώτατης Εκπαίδευση».

Είπε ακόμη ότι προωθούνται σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών για την εμπέδωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Παράλληλα συνεχίζονται οι πολιτικές για την τόνωση της απασχόλησης σε ολόκληρη την κοινωνία αλλά με έμφαση στη νέα γενιά, όπως είπε.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε πως το διάστημα που πέρασε η κυβέρνηση ψήφισε νόμο για την επικουρική ασφάλιση που επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να διαχειρίζονται όπως εκείνοι κρίνουν καλύτερα υπό την εποπτεία του Κράτους πάντα, τις εισφορές τους για να έχουν τις πιο αποδοτικές επικουρικές συντάξεις.

Ανέφερε ότι θεσπίστηκε το επίδομα των 2 χιλιάδων ευρώ για κάθε νέα γέννηση και το αφορολόγητο των χιλίων ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης καθιερώθηκαν περισσότερες άδειες και στους δύο γονείς, κατοχυρώθηκε το δικαίωμα αποσύνδεσης στην τηλεργασία, εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της ψηφιακής μέριμνας που χρηματοδοτεί εκατοντάδες χιλιάδες νέους ώστε να αποκτήσουν δικό τους τεχνολογικό εξοπλισμό. Απαλλάχθηκαν επίσης οι νέοι έως 29 ετών από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας.

Στο σημείο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Προχωρήσαμε στη μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ το μήνα που κι αυτή κυρίως αφορά τους νέους ανθρώπους.

Μίλησε επίσης για τον τριπλασιασμό των προγραμμάτων για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, και αναφέρθηκε ειδικά στο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για νέους ηλικίας 18-29 ετών αλλά και στη συνέχιση του προγράμματος για 150 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας τη θέσπιση του οποίου καταψήφισε η αντιπολίτευση. Επίσης στο πρόγραμμα «πρώτο ένσημο», τον νόμο «δουλειές ξανά» που εισάγει νέες πολιτικές για τους ανέργους αλλά και στη θέσπιση και εφαρμογή από 1ης Ιουλίου της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που καταπολεμά την αδήλωτη εργασία και διασφαλίζει ωράρια και υπερωρίες. Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» αλλά και στο πρόγραμμα για τη στέγη που αποτελεί όραμα και στόχο της κυβέρνησης και προτεραιότητα του πρωθυπουργού για την πολιτική στέγασης σε εργαζόμενους αλλά και στους νέους μετά.

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλήρες σχέδιο, που περιλαμβάνει όλες τις λύσεις και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που διαθέτουμε: Από την ανεκμετάλλευτη περιουσία του Δημοσίου, μέχρι αντικίνητρα και κίνητρα για να απελευθερωθούν διαμερίσματα που παραμένουν επί χρόνια κλειστά. Και από τη συνεργασία της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, μέχρι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ανακαινιστούν παλιές κατοικίες και να αποδοθούν και αυτές προς ενοικίαση με προσιτό τίμημα ή να κατασκευαστούν νέες φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια».

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου «η νεολαία έχει για την κυβέρνησή μας την απόλυτη προτεραιότητα και το αμέριστο ενδιαφέρον μας. Προτεραιότητα και ενδιαφέρον που μετουσιώνεται σε πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα, όχι σε ανέξοδες υποσχέσεις ούτε σε καλλιέργεια ουτοπίας».

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας επισημαίνοντας πως σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για την Ουκρανία, «με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος ζήτησε τη σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της για την αποστολή ανθρωπιστικού και αμυντικού υλικού στη δοκιμαζόμενη από τη ρωσική εισβολή Ουκρανία. Η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 10 το πρωί».

Υπογράμμισε για άλλη μία φορά ότι «η αποστολή των παλιών τεθωρακισμένων στην Ουκρανία θα γίνεται αφού παραληφθούν από τη Γερμανία τα νεότερα και πιο σύγχρονα τεθωρακισμένα που θα τα αντικαταστήσουν. Όπως προκύπτει, δεν δημιουργείται επομένως απολύτως κανένα κενό στην άμυνα της χώρας. Είναι κατ' επέκταση τελείως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί και οι αιτιάσεις όσων πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποιο κενό στην άμυνα των νησιών, ισχυρισμοί που προβάλλονται από το ΣΥΡΙΖΑ».

Κλείνοντας θέλησε να πει δυο λόγια για τη φωτιά στην Άνω Γλυφάδα, την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά σε αστικό περιβάλλον για το φετινό καλοκαίρι.

Εξήγησε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη 3 φωτιές στην ίδια περιοχή και άλλες 61 σε ολόκληρη τη χώρα. «Η φωτιά αυτή εξελίχθηκε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες δεδομένων των συνθηκών και της πίεσης που ασκεί γενικότερα η κλιματική κρίση».

Υπογράμμισε πως μετά και την περσινή εμπειρία πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πίεση όσο δεν λαμβάνονται δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης θα είναι μεγάλη. Ωστόσο δεν αποτελεί λόγο αυτή η πραγματικότητα ούτε για να παρακολουθούμε μοιρολατρικά την κατάσταση ούτε να την επικαλούμαστε σα δικαιολογία ως κράτος και ως Πολιτεία, γι αυτό και φέτος είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι», τόνισε.

Αναλυτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε:

Για τη νέα γενιά, έγιναν και γίνονται πολλά

«Κομβικό μέρος του συνολικού πολιτικού μας σχεδίου είναι η στήριξη της νέας γενιάς, της νεολαίας μας που υπέστη σφοδρά τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων. Στο διάστημα που πέρασε έγιναν και γίνονται πολλά. Ιδίως μάλιστα σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και τη σύνδεση με την αγορά, αλλά και γενικότερα για τη τόνωση της απασχόλησης. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση:

-Ήδη υπηρετούν στη δημόσια Παιδεία περισσότεροι από 16 χιλιάδες νέοι εκπαιδευτικοί, νέοι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους. Είναι οι πρώτες προσλήψεις τακτικού προσωπικού που έχουν γίνει στη Παιδεία εδώ και παραπάνω από μία δεκαετία.

-Οι ξένες γλώσσες και οι δεξιότητες ξεκινούν πια από το νηπιαγωγείο.

-Το νέο σχολείο εμπλουτίστηκε με σύγχρονα μαθήματα και ψηφιακό εξοπλισμό.

-Διπλασιάστηκαν τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία.

-Αναβαθμίστηκε η επαγγελματική εκπαίδευση.

-Και προωθείται τώρα -με το Νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση- με στόχο την αναβάθμιση και της ανώτατης εκπαίδευσης.

-Την ίδια στιγμή προωθούνται σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών για την εμπέδωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τις πολιτικές για τη τόνωση της απασχόλησης σε ολόκληρη τη κοινωνία με έμφαση στη νέα γενιά. Το διάστημα που πέρασε η Κυβέρνησή μας:

-Ψήφισε το Νόμο για την επικουρική ασφάλιση, που επιτρέπει στους νέους εργαζόμενους, να διαχειρίζονται όπως εκείνοι κρίνουν καλύτερα, πάντοτε υπό την εποπτεία του Κράτους, τις εισφορές τους για να έχουν τις πιο αποδοτικές επικουρικές συντάξεις.

-Θεσπίστηκε το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, καθώς και το αφορολόγητο των 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Καθιερώσαμε περισσότερες άδειες και για τους δύο γονείς.

-Κατοχυρώσαμε το δικαίωμα αποσύνδεσης στη τηλεργασία.

-Εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της ψηφιακής μέριμνας που χρηματοδοτεί εκατοντάδες χιλιάδες νέους ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

-Απαλλάξαμε τους νέους έως 29 ετών από τα τέλη της κινητής τηλεφωνίας.

-Προχωρήσαμε στη μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ, που κι αυτή κυρίως αφορά τους νέους.

Στο ίδιο διάστημα:

-Τριπλασιάστηκε σε σχέση με την περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης, ο ρυθμός των προγραμμάτων για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Φέτος προωθούνται προγράμματα για 86.000 νέες θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε πριν από λίγα 24ωρα ένα από αυτά -το «Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους νέους, 18-29 ετών»- που δίνει τη δυνατότητα σε 10.000 νέους άνεργους να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

-Συνεχίζεται το πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας -την θέσπιση του οποίου καταψήφισε η Αξιωματική Αντιπολίτευση- με το οποίο επιδοτείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

-Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» το οποίο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

-Ο νόμος «Δουλειές Ξανά» εισάγει νέες πολιτικές για τους ανέργους με περισσότερα κίνητρα για να βρουν δουλειά: Επίδομα εργασίας (ίσο με το 50% του επιδόματος ανεργίας μαζί με το μισθό που θα παίρνουν. Μπόνους 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους για κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης, αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης των ανέργων κ.α..

-Θεσπίστηκε και ξεκινά από την 1η Ιουλίου η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πρώτα σε σούπερ-μάρκετ και τράπεζες, κάτι που ανταποκρίνεται σε χρόνιο αίτημα των εργαζόμενων και αποτελεί την πιο ουσιαστική εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών τους.

-Ξεκινά το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που αφορά στην κατ' οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

-Προωθείται η εφαρμογή του προγράμματος για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις».

Η πολιτική στέγασης είναι όραμα, στόχος και προτεραιότητα του πρωθυπουργού

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις πολιτικές στέγης για τους νέους, επισημαίνοντας:

«Όραμα, στόχος και προτεραιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πολιτική στέγασης για τους εργαζόμενους και πρωτ' απ' όλα για τους νέους μας.

Η αρχή έγινε με το Νόμο «Δουλειές ξανά» και τη μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ, που μετονομάστηκε σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η νέα υπηρεσία αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία της, περίπου 1,5 δισ. ευρώ, μπορεί να συμπράττει με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση νέων κτιρίων με σκοπό την παροχή προσιτής στέγης σε εργαζόμενους, κυρίως σε νέα ζευγάρια, τα οποία δυσκολεύονται στην περίπτωση που δεν έχουν δικό τους ιδιόκτητο σπίτι.

Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλήρες σχέδιο, που περιλαμβάνει όλες τις λύσεις και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που διαθέτουμε: Από την ανεκμετάλλευτη περιουσία του Δημοσίου, μέχρι αντικίνητρα και κίνητρα για να απελευθερωθούν διαμερίσματα που παραμένουν επί χρόνια κλειστά. Και από τη συνεργασία της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης -τον παλιό ΟΑΕΔ δηλαδή- με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, μέχρι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ανακαινιστούν παλιές κατοικίες και να αποδοθούν προς ενοικίαση σε προσιτό τίμημα ή να κατασκευαστούν νέες φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια.

Η νεολαία έχει για την κυβέρνησή μας την απόλυτη προτεραιότητα και το αμέριστο ενδιαφέρον μας. Προτεραιότητα και ενδιαφέρον που μετουσιώνεται σε πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα όχι σε ανέξοδες υποσχέσεις ούτε σε καλλιέργεια ουτοπίας. Το σχέδιό μας θα αποδώσει με επιμονή, με προσπάθεια με σκληρή δουλειά έτσι ώστε σε λίγα χρόνια η Ελλάδα να είναι πιο φιλική στους νέους όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Ενημέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών και 'Αμυνας για την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη βοήθεια στην Ουκρανία, είπε: «Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για την Ουκρανία με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Τασούλα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ο κ. Παναγιωτόπουλος ζήτησε τη σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της -και κατ' επέκταση τα πολιτικά κόμματα- για την αποστολή ανθρωπιστικού και αμυντικού υλικού στη δοκιμαζόμενη από τη ρωσική εισβολή, Ουκρανία. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 10 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποστολές αυτές -όπως είναι γνωστό- εντάσσονται στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ και της ξεκάθαρης θέσης που πήρε η κυβέρνηση υπέρ του αμυνόμενου στον πόλεμο αυτό, συντασσόμενη με τους εταίρους και τους συμμάχους της χώρας μας, εναντίον του αναθεωρητισμού και του επεκτατισμού, εναντίον των παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου και των δεσποτικών αντιλήψεων αυταρχικών ηγετών.

Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής εντάσσεται και η συμφωνία που επιτεύχθηκε, ύστερα από διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων 'Αμυνας της Ελλάδας και της Γερμανίας, για την αντικατάσταση των παλαιών ανατολιτικό-γερμανικών τεθωρακισμένων που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός, με νεότερα γερμανικής κατασκευής και την παράδοση, αμέσως μετά, των παλιών στην Ουκρανία.

Υπογραμμίζεται ότι η αποστολή των παλιών τεθωρακισμένων στην Ουκρανία θα γίνεται αφού παραληφθούν από τη Γερμανία τα νεότερα και πιο σύγχρονα τεθωρακισμένα που θα τα αντικαταστήσουν. Όπως προκύπτει δεν δημιουργείται απολύτως κανένα κενό στην άμυνα της χώρας. Κατ' επέκταση είναι τελείως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί και οι αιτιάσεις όσων πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποιο κενό στην άμυνα των νησιών, ισχυρισμοί που προβάλλονται από την αντιπολίτευση, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα δεν είχε καν καταλήξει στο αν η άμυνα της χώρας -συνεπώς και των νησιών- είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός».

Θα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι - Φέτος είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε στη φωτιά που ξεκίνησε από την 'Ανω Γλυφάδα και εξήγησε: «Σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη, εξαιτίας των ισχυρότατων βορείων ανέμων, καιρική συγκυρία, είχαμε το Σάββατο την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά σε αστικό περιβάλλον γι' αυτό το καλοκαίρι. Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπήρξαν τρεις διαφορετικές εστίες -στην 'Ανω Γλυφάδα, τον Κουβαρά και τον Κρεμαστό Λαγό- ενώ την ίδια ημέρα, εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα άλλες 61 δασικές πυρκαγιές. Η φωτιά αυτή εξελίχθηκε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, δεδομένων των συνθηκών, επαναλαμβάνω, και της πίεσης που ασκεί η κλιματική κρίση. Μετά και την περσινή εμπειρία, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν στο ότι η περιοχή μας βάλλεται σφοδρά από την κλιματική κρίση, η οποία προκαλεί υψηλότατες θερμοκρασίες σε μεγάλο διάστημα του χρόνου, αλλά και σφοδρούς ανέμους. Το κοκτέιλ αυτό είναι εκρηκτικό.

Η πίεση φέτος και για τα επόμενα χρόνια, όσο δεν λαμβάνονται διεθνώς δραστικά μέτρα για την αναστροφή της κλιματικής κρίσης, θα είναι μεγάλη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Για να μην υπάρχουν όμως παρεξηγήσεις και παρανοήσεις ή καλοπροαίρετες ή κακοπροαίρετες θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πραγματικότητα αυτή δεν είναι λόγος ούτε να παρακολουθούμε μοιρολατρικά την κατάσταση, ούτε φυσικά να την επικαλούμαστε σαν δικαιολογία ως Κράτος και ως Πολιτεία.

Για αυτό και φέτος είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και έχουμε κινητοποιήσει πολλαπλάσια μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Η προετοιμασία αυτή φάνηκε και στην πυρκαγιά στην Γλυφάδα και στη Βούλα, όπου τα μέσα κινητοποιήθηκαν και οι χρόνοι αντίδρασης ήταν εντός των πρωτοκόλλων. Για αυτό και η κατάσταση παρέμεινε εντός ελέγχου και δεν θρηνήσαμε θύματα, ενώ περιορίστηκαν στο ελάχιστο δυνατό οι ζημιές, οι φθορές σε περιουσίες και υποδομές. Οι συνθήκες εντός των οποίων λειτουργούμε και θα λειτουργούμε το επόμενο διάστημα είναι αντίξοες εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Για αυτό και χρειάζεται όλοι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, τη δουλειά που αναλογεί στον καθέναν αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ανθρώπινους πόρους, οικονομικούς πόρους, μέσα, υποδομές, θεσμικές δυνατότητες που αποκτήσαμε με τις παρεμβάσεις μας το προηγούμενο διάστημα. Και ταυτόχρονα χρειάζεται και μια μεγάλη κοινωνική πανστρατιά.

Οι πυρκαγιές δεν σβήνουν με κραυγές και δαιμονοποίηση των αρμοδίων οργάνων, και των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όπου συχνά οι προσπάθειές τους είναι ηρωικές και αποδοτικές. Θα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι -αυτή είναι η πραγματικότητα- και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και σκληρή δουλειά στη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, ώστε στο τέλος της περιόδου, που αργεί ακόμη, να μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό πολύ καλύτερο από την περσινή χρονιά και σαφώς καλύτερο από το μέγεθος των προβλημάτων που η κλιματική κρίση μπορεί να προκαλέσει».

