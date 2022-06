Κοινωνία

Παγκράτι: Σύλληψη 16χρονου για ληστείες σε βάρος ανηλίκων

Στοχοποιούσε παιδιά και την χρήση σωματικής βίας αφαιρούσε χρήματα και κινητά τηλέφωνα. Αναζητούνται δύο ακόμη μέλη της συμμορίας.

Ένας 16χρονος, μέλος συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε βάρος ανηλίκων, συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στη Γλυφάδα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.

Ο 16χρονος από την Αλβανία κατηγορείται ως μέλος συμμορίας που διαπράττει ληστείες και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναζητούνται δύο ακόμη μέλη της συμμορίας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για τη δράση συμμορίας που απαρτίζεται από ανήλικα μέλη και προβαίνει σε ληστείες σε βάρος ανηλίκων στην περιοχή του Παγκρατίου, ταυτοποίησε τον 16χρονο και πιστοποίησε τη δράση του ως μέλους της συμμορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, η συμμορία δρώντας κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, στοχοποιούσε ανηλίκους στην περιοχή του Παγκρατίου και με χρήση σωματικής βίας τους αφαιρούσε χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας σε βάρος δύο 14χρονων ανήλικων που έπεσαν θύματα της εγκληματικής δράσης της συγκεκριμένης συμμορίας, στις 8 Φεβρουαρίου στην πλατεία Πλυτά στο Παγκράτι.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

σιδερένια ράβδος

σιδερένιο σφυρί

ελβετικός σουγιάς

κατσαβίδι

κουκούλα τύπου «full face»

ζεύγος γαντιών με κοκάλινη επένδυση και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.΄

