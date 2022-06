Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε και την Δευτέρα η μακάβρια λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Δευτέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.501 νέα κρούσματα. Στην Αττική εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο 1.622 νέες μολύνσεις, στην Θεσσαλονίκη 144 νέα κρούσματα και στο Ηράκλειο 100 νέες μολύνσεις.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

