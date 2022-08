Life

Αυτό είναι το νέο trend στις βαφές μαλλιών για το 2022! (εικόνες)

Λευκό ξανθό…. αλά Κίμ Καρντάσιαν

Πολλοί μπερδεύουν το κλασσικό πλατινέ ξανθό με την νέα πρόταση των ειδικών στις βαφές, το λευκό ξανθό χρώμα μαλλιών.

Η διαφορά είναι ότι το πλατινέ ξανθό δίνει ζεστές αποχρώσεις, ενώ το λευκό ξανθό έχει πολύ λιγότερα σημεία ζεστασιάς, αντανακλώντας πιο ψυχρούς τόνους και παγωμένες αποχρώσεις.

Ένα τέτοιο χρώμα απαιτεί τακτική συντήρηση, αλλά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά! Πως θα πετύχεις, λοιπόν, το νέο trend του 2022 στα μαλλιά σου;

