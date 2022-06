Κοινωνία

Δίκη Δώρας Ζέμπερη: “Δεν ήταν ληστεία μετά φόνου, αλλά δολοφονία” λένε οι συγγενείς της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απών από το δικαστήριο ο κατηγορούμενος που έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Τι υποστηρίζει η οικογένεια του θύματος. Γιατί ζητούν νέα έρευνα.

Απόντος του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε δύο φορές ισόβια, Μανώλη Σοροπίδη, ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη για την άγρια δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη, τον Οκτώβριο του 2017 στο Β/ νεκροταφείο της Αθήνας, όπου το θύμα είχε πάει στον τάφο φίλου της.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν η μητέρα και τα αδέλφια της 32χρονης οι οποίοι αμφισβητούν ότι το κίνητρο της δολοφονίας, με 14 μαχαιριές, ήταν η ληστεία της τσάντας και ότι η αγριότητα του δράστη σχετίζεται με την αντίσταση που προέβαλε η εφοριακός.

Σύμφωνα με τους οικείους του θύματος, για την υπόθεση πρέπει να διενεργηθεί ενδελεχής έρευνα, καθώς, όπως είπαν, δεν πιστεύουν ότι ο δράστης έκανε τέτοια επίθεση με στόχο να πάρει την τσάντα για να αγοράσει ναρκωτικά. Οι συγγενείς της εφοριακού θεωρούν πως πρέπει να αναζητηθεί αλλού ο λόγος της θανατηφόρας επίθεσης, καθώς δεν αφορά «ληστεία μετά φόνου» αλλά δολοφονία.

Σύμφωνα με τον πατέρα του θύματος, η Δώρα έπεσε θύμα κάποιας υπόθεσης που αφορούσε την εργασία της: «Ο δολοφόνος κατηγόρησε γνωστό μεγαλοδικηγόρο ότι τον πλήρωσε για να τη σκοτώσει. Τι κάνατε με αυτό; Φέρτε εδώ τους πραγματικούς δολοφόνους» φώναξε στο δικαστήριο, αναφέροντας πως η κόρη του δολοφονήθηκε επειδή είχε στα χέρια της υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, ζητώντας από το δικαστήριο να ερευνήσει αυτήν την εκδοχή.

Η μητέρα, η αδελφή και ο αδελφός της 32χρονης κατέθεσαν στο δικαστήριο πως η Δώρα το τελευταίο διάστημα πριν την δολοφονία της ήταν φοβισμένη και είχε ζητήσει να φύγει από το Τμήμα Ελέγχων της Εφορίας, μετακίνηση που τελικά αν και εγκρίθηκε δεν έκανε λόγω των καλών σχέσεων που είχε με τους συναδέλφους της στο συγκεκριμένο τμήμα.

Στην κατάθεση του ο αδελφός της 32χρονης, που εργαζόταν μαζί της στην Εφορία, υποστήριξε πως ο δράστης θα μπορούσε εύκολα να την παρακολουθήσει, γιατί το σπίτι του ήταν απέναντι από τη στάση του λεωφορείου που πήγαινε στην δουλειά της η Δώρα. «Εγώ αυτό δεν το βλέπω ληστεία, το βλέπω δολοφονία. Τη χτύπησε πισώπλατα ενώ έφευγε. Αυτό πως το βλέπετε; Δεν ήταν ακαριαίος ο θάνατος, βρέθηκε 100 μέτρα παρακάτω. Μόνος του το έκανε, αλλά δεν νομίζω ότι το έκανε για 25 ευρώ. Η εμφάνιση της Δώρας δεν προϊδεάζει για πολλά χρήματα. Μέσα στο νεκροταφείο υπήρχαν πιο εύκολοι στόχοι, όπως γιαγιάδες που μπορεί να έχουν ένα χρυσαφικό ή μια σύνταξη» τόνισε.

Στην δική του κατάθεση ο προϊστάμενος της εφοριακού, στην ΔΟΥ Πειραιά, ανέφερε ότι οι περισσότερες υποθέσεις που χειριζόταν η 32χρονη ήταν απλές, ενώ στις λιγοστές δύσκολες υποθέσεις ήταν δίπλα της και τη βοηθούσε. «Εγώ είχα απειληθεί για υποθέσεις, οι ελεγκτές μου όχι» επεσήμανε ο μάρτυρας.

Αντίστοιχες ήταν και οι καταθέσεις δύο ακόμη συναδέλφων της 32χρονης, οι οποίοι είπαν πως η Δώρα δεν χειριζόταν «σοβαρές» υποθέσεις ανεξάρτητα από τα ποσά που αφορούσαν.

Ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, κατέθεσε στο δικαστήριο πως τα χτυπήματα που δέχθηκε η γυναίκα ήταν επικεντρωμένα στον θώρακα και την καρδιά, γεγονός που δηλώνει ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Γειτόνισσα και φίλη της μητέρας της Δώρας Ζέμπερη, κατάθεσε ότι είχε δει τον Σοροπίδη να κυκλοφορεί στον δρόμο του σπιτιού του θύματος «με μία μαύρη BMW». Όπως ανέφερε: «Όταν τον είδα θυμήθηκα το πρόσωπο. Κυκλοφορούσαν και δυο περίεργοι τύποι, 20 μέρες νωρίτερα, στο δρόμο και θυμάμαι να το λέω στον άντρα μου, ότι αυτοί είναι κάθε μέρα εδώ».

Η διαδικασία συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη - Δημητρακόπουλος: το #metoo και η σύγκριση με την υπόθεση Ντεπ (βίντεο)

Άραξος: Γκάζωσε το αυτοκίνητό του και έπεσε στην είσοδο της 116 Πτέρυγα Μάχης

Ελληνοτουρκικά: σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο η Αθήνα