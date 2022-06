ΕΕ - Κοινός φορτιστής: λιγότερη ταλαιπωρία και λιγότερα “σκουπίδια”

Τεχνολογία - Επιστήμη

Από πότε οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν ενιαίο φορτιστή για όλες τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Θα επιλέγουν εάν με την συσκευή, θα αγοράζουν και φορτιστή.

Ένας μόνο φορτιστής για όλες τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές μικρού και μεσαίου μεγέθους

Εναρμονισμένη ταχύτητα για συσκευές που υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση

Οι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν αν θα αγοράσουν νέα συσκευή με ή χωρίς φορτιστή

Μέχρι το φθινόπωρο του 2024, η USB type-C θα αποτελεί την κοινή θύρα φόρτισης για όλα τα κινητά, τις ταμπλέτες και τις κάμερες στην ΕΕ, συμφώνησαν σήμερα Κοινοβούλιο και Συμβούλιο.

Η προσωρινή συμφωνία επί της τροποποιημένης οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό προβλέπει τη θέσπιση μιας ενιαίας μεθόδου φόρτισης για ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Ο νόμος αυτός αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ να καταστήσει τα προϊόντα στην ΕΕ πιο βιώσιμα, να μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα και να διευκολύνει τη ζωή των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι καταναλωτές δεν θα χρειάζονται πλέον διαφορετική συσκευή φόρτισης και καλώδιο κάθε φορά που αγοράζουν μια νέα ηλεκτρονική συσκευή, καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιούν έναν μόνο φορτιστή για όλες τις μικρές και μεσαίες φορητές συσκευές τους. Τα κινητά τηλέφωνα, οι ταμπλέτες, οι ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης («e-readers»), οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός, τα ακουστικά όλων των ειδών και τα φορητά ηχεία που είναι επαναφορτιζόμενα μέσω καλωδίου, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με θύρα USB τύπου C, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή τους. Οι φορητοί υπολογιστές θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στους κανόνες αυτούς εντός 40 μηνών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Η ταχύτητα φόρτισης θα είναι επίσης εναρμονισμένη για συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία αυτή, επιτρέποντας στους χρήστες να φορτίζουν τις συσκευές τους με την ίδια ταχύτητα με οποιονδήποτε συμβατό φορτιστή.

Καλύτερη ενημέρωση και επιλογή για τους καταναλωτές

Θα παρέχονται στους καταναλωτές σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά φόρτισης των νέων συσκευών, γεγονός που θα τους διευκολύνει να διαπιστώνουν κατά πόσον οι υφιστάμενοι φορτιστές τους είναι συμβατοί. Οι αγοραστές θα είναι επίσης σε θέση να επιλέξουν αν επιθυμούν να αγοράσουν νέο ηλεκτρονικό εξοπλισμό με ή χωρίς συσκευή φόρτισης.

Αυτές οι νέες υποχρεώσεις θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση φορτιστών και θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να εξοικονομούν έως 250 εκ. ευρώ ετησίως από περιττές αγορές φορτιστών. Οι φορτιστές που είτε πετιούνται στα σκουπίδια, είτε δεν χρησιμοποιούνται ποτέ, εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου 11.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως.

Ενθάρρυνση της τεχνολογικής καινοτομίας

Καθώς η τεχνολογία ασύρματης φόρτισης εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να καταρτίζει τις λεγόμενες «πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση» για να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σχετικών τεχνολογιών φόρτισης.

Ο εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοικοβουλίου, Alex Agius Saliba, ευρωβουλευτής της Μάλτας, δήλωσε: «Σήμερα κάναμε πραγματικότητα τον κοινό φορτιστή στην Ευρώπη! Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ήταν για πολύ καιρό απογοητευμένοι έχοντας συσσωρεύσει μεγάλο όγκο φορτιστών μετά από κάθε αγορά μιας νέας συσκευής. Θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν έναν ενιαίο φορτιστή για όλες τις φορητές ηλεκτρονικές τους συσκευές. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι οι φορητοί υπολογιστές, οι ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης, τα ακουστικά ‘ψείρες’, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια υπολογιστή και οι φορητές συσκευές πλοήγησης (‘GPS’) περιλαμβάνονται επίσης στην εν λόγω νομοθεσία, πέρα από τα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός και τα φορητά ηχεία. Προσθέσαμε επίσης διατάξεις σχετικά με την ασύρματη φόρτιση που αποτελεί την επόμενη τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα, αλλά και τη βελτίωση της πληροφόρησης και της σήμανσης για τους καταναλωτές».

Επόμενα βήματα

Μετά τις θερινές διακοπές, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία πριν από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά από 24 μήνες, αλλά δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής.

Πηγή: europarl.europa.eu

