Κοινωνία

Μαλακάσα: Στον εισαγγελέα ο Βρετανός που προσπάθησε να βάλει φωτιά με κεριά

Χρησιμοποίησε ως προσάναμμα ξερά χόρτα και κεράκια. Έγινε αντιληπτός από πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.



Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Βρετανός υπήκοος που εντοπίστηκε στη Μαλακάσα να προσπαθεί να βάλει φωτιά στην περιοχή.

Ο επίδοξος εμπρηστής προσήχθη χθες στο αστυνομικό τμήμα του Αυλώνα, μετά από καταγγελίες που έγιναν από πολίτες πως προέβη σε εμπρησμό σε περιοχή της Μαλακάσας.

Τον αλλοδαπό εντόπισαν μετά από αναζητήσεις οι άνδρες της Ομάδας Δίας και τον προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά χρησιμοποιώντας ως προσάναμμα ξερά χόρτα και κεράκια. Άναψε τα κεριά και ξέσπασε σιγά-σιγά μία μικρή εστία. Ευτυχώς πρόλαβαν οι κάτοικοι και την έσβησαν.

Πάνω του βρέθηκαν πέντε αναπτήρες, ένα ακόμα κεράκι και βρέθηκε επίσης και ένα φιαλίδιο από γκαζάκι , ένα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους εμπρησμούς.

