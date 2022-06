Life

“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Δευτέρα (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε στο στούντιο της εκπομπής.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ευρυδίκη Παπαδόπουλου. Η εντυπωσιακή Ευρυδίκη, που αποχώρησε πρόσφατα από το «Survivor», μιλάει για την εμπειρία της στο παιχνίδι επιβίωσης. Πώς ένιωσε όταν, πρώτη φορά στη ζωή της, ήρθε αντιμέτωπη με το αίσθημα της πείνας; Σε ποιο ακραίο σημείο έφτασε για να την καταπολεμήσει; Προσπάθησε να κρύψει χρήματα από την παραγωγή;

Ήταν αληθινή η σχέση Βρισηίδας και Μαρτίκα; Υπάρχει «οικειότητα» μεταξύ των παικτών; Ποιος θα ήθελε να βγει νικητής και γιατί θεωρεί πως η νίκη είναι γυναικεία υπόθεση; Επίσης, μιλάει για τον σύντροφο της ζωής της και την πρόταση γάμου που δέχτηκε, για τη δωρεά που έκανε στο «Χαμόγελο του παιδιού» και τα επικριτικά σχόλια που άκουσε, αλλά και για τα επαγγελματικά της σχέδια.

Στο αποψινό «The 2Night Show», έρχεται και ο πολυσυζητημένος trapper, Trannos σε μια συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την πρόσφατη δικαστική του περιπέτεια.

Ο 22χρονος trapper έρχεται στο στούντιο της εκπομπής και προσπαθεί να μας πείσει ότι «γουστάρει να είναι αλήτης», όπως λέει στην επιτυχία του με τους Kings, «Madame».

Επίσης, μιλάει για τη «βαρεμάρα» που ένιωθε στα εφηβικά του χρόνια και τη διέξοδο που βρήκε μέσα από τη μουσική, ενώ αναφέρεται και στη σχέση του με τη μητέρα του. Πόσες ώρες αφιερώνει καθημερινά στο στούντιο και γιατί θέλει να βγάζει καινούργιο κομμάτι κάθε 3 με 4 εβδομάδες; Υπάρχει ανταγωνισμός στον χώρο του και πώς τον αντιμετωπίζει;

Στην αποψινή παρέα, καλεσμένος του Γρηγόρη είναι και ο Γιώργος Κατσινόπουλος. O διακεκριμένος δάσκαλος πολεμικών τεχνών Jiu Jitsu μιλάει για το άθλημα που αγαπάει και τους διαφορετικούς δρόμους που του έχει ανοίξει στη ζωή του. Μεταξύ άλλων, θυμάται στιγμές από τη συμμετοχή του στο «Nomads», τη δυνατή φιλία που «γεννήθηκε» με τον Γιώργο Μαυρίδη μέσα στο παιχνίδι, αλλά και τα πρόσωπα που συνάντησαν καθώς και τις εμπειρίες που έζησαν, ταξιδεύοντας με την εκπομπή «Into the Skin».

Γιατί δεν θα τον δούμε, τελικά, στο «Asia Express»; Πόσο έχει επηρεάσει την ψυχολογία του, το πρόβλημα υγείας που προκλήθηκε μετά από χειρουργική επέμβαση; Τέλος, μοιράζεται την προσπάθεια που κάνει με το «Summer Camp», να βρίσκεται δίπλα σε άπορα παιδιά που αγαπούν τον αθλητισμό, και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη δημιουργία σχολής Stuntman με τον δημοφιλή στο είδος του, Κωνσταντίνο Hawk.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

