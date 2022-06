Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: Καταδικάστηκαν δύο άτομα για τον πυροβολισμό σε βάρος νεαρού σε μπαρ

Στις φυλακές επέστρεψε 22χρονος, μετά την καταδίκη του από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε συνολική κάθειρξη 8 ετών και 8 μηνών, για αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε πέρσι τον Ιούλιο, σε καφέ - μπαρ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, με θύμα 20χρονο.

Το Δικαστήριο ομόφωνα τον έκρινε ένοχο για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου από απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ δεν του χορήγησε ελαφρυντικό και αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε σε πρόσκαιρη κάθειρξη 5 ετών και ένας 30χρονος που κρίθηκε ένοχος για άμεση συνέργεια στην βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και αφέθηκε ελεύθερος ενόψει του Εφετείου, ενώ το Δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα 35χρονο που κατέστη κατηγορούμενος ως απλός συνεργός.

Αιτία για τη συμπλοκή φαίνεται να ήταν μία παρεξήγηση επί προσωπικού ζητήματος, όπως κατέθεσε το 20χρονο θύμα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπέστη διαμπερές τραύμα στο πόδι μετά από πυροβολισμό.

Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι αλβανικής καταγωγής και αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 22χρονος, που τιμωρήθηκε με την ανώτερη ποινή, στην απολογία του έκανε λόγο για συμπλοκή κατά την οποία αφόπλισε το θύμα και στη συνέχεια πυροβόλησε για εκφοβισμό. Ο ίδιος είχε εμπλακεί και παλιότερα σε παρόμοιο επεισόδιο, για το οποίο καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό.

