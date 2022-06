Κοινωνία

Αλεξία - Αδέσποτη σφαίρα: Η ποινή που επιβλήθηκε στον δράστη

Απογοήτευση για τους γονείς στο άκουσμα της απόφασης. Τι είπε στο δικαστήριο ο 55χρονος δράστης.



Της Ελισάβετ Γεωργίου

Απογοήτευση για τους γονείς στο άκουσμα της απόφασης που έκρινε ένοχο για σωματικές βλάβες από αμέλεια τον 55χρονο, που κατηγορείται για την αδέσποτη σφαίρα που χτύπησε στο κεφάλι την 8χρονη Αλεξία ανήμερα του Πάσχα το 2019.

Η συνολική ποινή που επιβλήθηκε στον 55χρονο είναι 4 χρόνια και 4 μήνες με αναστολή και χρηματική ποινή 1.600 ευρώ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απολογία του ίδιου του κατηγορούμενου. «Τεράστια συγνώμη στην οικογένεια. Στην μητέρα και στον πατέρα», είπε στο δικαστήριο ο 55χρονος κατηγορούμενος.

Σε ερώτηση της έδρας για το τι έγινε το Πάσχα του 2019 και αν το συζήτησαν ως γεγονός ο κατηγορούμενος απάντησε: «Ήμασταν λυπημένοι γι’ αυτό, τραυματίστηκε ένα παιδί. Αλλά δεν το συζητήσαμε παραπάνω».

«Ο κατηγορούμενος είναι στα όρια του ακαλλιέργητου, δεν έχει ενσυναισθηση. Είμαι πεπεισμένη ότι είναι από αμέλεια η πράξη του. Είμαι πεπεισμένη ότι είναι αυτός ο ένοχος», είπε η εισαγγελέας.

Το Πρωτοδικείο Θηβών είχε προχωρήσει στη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του 55χρονου μέχρι του ποσού τού 1.000.000 ευρώ, έπειτα από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι γονείς του κοριτσιού προκειμένου να δεσμευτούν τα κονδύλια που απαιτούνται για τη θεραπεία του. Γεγονός που αναφέρθηκε και σήμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Συντηρώ τα παιδιά μου και την μητέρα μου, έχω και τρία σκυλιά», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος, με την εισαγγελέα να απάντα: «Δεν έχεις δυο παιδιά. Έχεις ένα παιδί και το λένε Αλεξια. Και σου το λέω εγώ. Στον οικογενειακό προϋπολογισμό μετά την αποκατάσταση σας για τα στοιχειώδη πρέπει να έρχεται η αποκατάσταση της Αλεξίας. Αυτό σημαίνει έμπρακτη μετάνοια».

Στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου, εκτός από τους γονείς της Αλεξίας, αντέδρασε και ο δικηγόρος τους .

