Κακοκαιρία: Χαλάζι σε Φλώρινα, Σέρρες και Λάρισα (εικόνες)

Κύμα κακοκαιρίας πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Χαλάζι έπεσε σε Φλώρινα, Σέρρες και Λάρισα. Ποτάμια οι δρόμοι στην Θεσσαλονίκη.



Χαλάζι που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μεγάλες πέτρες.έπεσε περί τις 2:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αμύνταιο Φλώρινας και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr ήδη υπάρχει ανησυχία για καλλιέργειες, με τους αγρότες της περιοχής να σπεύδουν στα χωράφια τους, ώστε να διαπιστώσουν εάν έχουν σημειωθεί τυχόν προβλήματα.

Την ίδια ώρα φοδρή βροχόπτωση σημειώθηκε και στη Θεσσαλονίκη όπου πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε «ποτάμια», προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Εκτός της σφοδρής βροχόπτωσης, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν για αρκετά λεπτά προκάλεσαν πτώσεις δέντρων. Όπως φαίνεται στο βίντεο του GRTimes, ένα δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην οδό Παπάφη, ενώ σε άλλη περίπτωση στην οδό Μπότσαρη, μεγάλο κλαδί δέντρου έσπασε και έπεσε επίσης σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο.

Με ορμητικά νερά κατακλύστηαν και οι δρόμοι της Ηράκλειας Σερρών μετά από την ισχυρή καταιγίδα με χαλάζι.

Στην Καστοριά, η χαλαζόπτωση διήρκησε για αρκετή ώρα, ωστόσο το μέγεθος ήταν εμφανώς μικρότερο σε σχέση με εκείνο στο Αμύνταιο. Επίσης, το ίδιο σκηνικό αντίκρισαν και κάτοικοι του Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Προβλήματα από την κακοκαιρία και στη Λάρισα



Η κακοκαιρία ξεκίνησε και στο νομό Λάρισας και όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή «χτυπάει» περιοχές του Δήμου Κιλελέρ.





Στη Χάλκη, στη Μελία, αλλά και στον Πλατύκαμπο έχει πέσει χαλάζι σε ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος, ενώ στη Γαλήνη μία κολόνα της ΔΕΗ φέρεται να έχει πέσει και έχει προκληθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή.





Το χαλάζι ήταν αρκετά μεγάλο με αποτέλεσμα να προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε πράσινες καλλιέργειες στην περιοχή και μάλιστα σε πολύ μεγάλη έκταση.





Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προβλέπεται επιδείνωσηαπό σήμερα Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα προβλεπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Τα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Εικόνες: Kozanmedia.gr, grtimes.gr , onlarissa.gr

