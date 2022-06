Κοινωνία

Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: Παράταση στη διαβούλευση

Η Νίκη Κεραμέως αποδέχτηκε το αίτημα της Συνόδου των Πρυτάνεων. Μέχρι πότε θα παραμείνει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο.



Παράταση στη διαβούλευση για το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, αποδεχόμενη το σχετικό αίτημα της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση ως τις 19 Ιουνίου και μετά τη σχετική επεξεργασία, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, προς επεξεργασία από την αρμόδια διαρκή επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και την ψήφισή του στην ολομέλεια εντός Ιουλίου, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στη σημερινή σύνοδο, συνεχίζει η ανακοίνωση του υπουργείου, τονίστηκε ότι «υπουργείο και πρυτάνεις συμφωνούν στη μεγάλη πλειονότητα των διατάξεων του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα, με διαφορετικές προσεγγίσεις να εστιάζουν κατά βάση στο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ».

Η Νίκη Κεραμέως «αναμένει συγκεκριμένες προτάσεις και θα ενσωματώσει αρκετές από αυτές που ήδη έχουν κατατεθεί», καταλήγει το υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωσή του.

