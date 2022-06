Υγεία - Περιβάλλον

Φακελάκι - Μαιευτήρας στον ΑΝΤ1: Εγώ δεν ζήτησα τίποτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει ο μαιευτήρας που συνελήφθη για χρηματισμό. Ο διάλογος με τον σύζυγο της εγκύου, που είχε “καλωδιωθεί” από αστυνομικούς και η παράδοση των προσημειωμένων χαρτονομισμάτων.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Το φακελάκι με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα δόθηκε, κατά την διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης του μαιευτήρα με τον πατέρα, μετά τον τοκετό. Η συνομιλία 56 δευτερολέπτων με τον σύζυγο της λεχώνας, που ήταν «καλωδιωμένος» από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, δίνει «εικόνα» για όσα έγιναν μέσα στο γραφείο του ιατρού. Όπως ισχυρίζεται ο πατέρας, πρώτα θα δίνονταν τα 500 ευρώ και άλλα τόσα, λίγες ημέρες αργότερα…

Ο διάλογος που κατέγραψε ο «κοριός»

Γιατρός: Περιμένουμε το ΟΚ μόνο από τους παιδιάτρους.

Περιμένουμε το ΟΚ μόνο από τους παιδιάτρους. Πατέρας : Ναι, μόλις δώσουν το ΟΚ φεύγουμε. Τι άλλο;

: Ναι, μόλις δώσουν το ΟΚ φεύγουμε. Τι άλλο; Γιατρός : Τίποτα.

: Τίποτα. Πατέρας: Οπότε, τελειώσαμε. Ε, σου ’χω και τα λεφτά, ρε παιδί μου, τα 500 ευρώ που σου είπα… και τα άλλα 500 ευρώ, σου είπα, ρε παιδί μου, στις 20 – 22 (ενν. του μηνός) που πληρώνομαι, να σου ξαναδώσω και τα άλλα.

Οπότε, τελειώσαμε. Ε, σου ’χω και τα λεφτά, ρε παιδί μου, τα 500 ευρώ που σου είπα… και τα άλλα 500 ευρώ, σου είπα, ρε παιδί μου, στις 20 – 22 (ενν. του μηνός) που πληρώνομαι, να σου ξαναδώσω και τα άλλα. Γιατρός: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, υγεία να έχεις, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Πώς θα δουν το μωρό τα άλλα παιδιά;

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, υγεία να έχεις, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Πώς θα δουν το μωρό τα άλλα παιδιά; Πατέρας: Το έχουν ήδη δει, μέσω Viber

Με δήλωσή του στον ΑΝΤ1 ο γιατρός αρνείται την κατηγορία, εξηγώντας ότι ο ίδιος δεν απαίτησε ποτέ φακελάκι από τον πατέρα και πως ο καταγγέλλων φέρεται να έβαλε το φακελάκι στην τσέπη του, ως απόφαση του ζευγαριού να του κάνουν «ένα δώρο», καθώς είχαν πάει όλα καλά κατά την καισαρική τομή

«Η καταγγελία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ασφαλώς και δεν απαίτησα το παραμικρό ποσό για τον τοκετό. Στο δικαστήριο θα αποδειχθεί η αλήθεια. Ασκώ το λειτούργημα κοντά 20χρόνια, χωρίς ποτέ να έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε βάρος μου καταγγελία και εννοείται ότι δεν έχω περάσει ποτέ από πειθαρχικό», δήλωσε ο μαιευτήρας στον ΑΝΤ1.

Ο συνήγορος του, Νίκος Αλεξανδρής, είπε στον ΑΝΤ1 πως ο γιατρός «δεν ζήτησε ποτέ φακελάκι και θα αποδειχθεί στην δίκη από λοιπές ενέργειες του ό,τι ο γιατρός δεν έχει σχέση με όσα τον κατηγορούν».

Ο γιατρός του δημόσιου μαιευτηρίου συνελήφθη επί τόπου από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σχηματίστηκε δικογραφίας για δωροληψία κατά την αυτόφωρη διαδικασία και πλέον αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, έχει διατάξει έρευνα για τα περιστατικά που έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος μαιευτήρας κατά το παρελθόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε παιδιά: προφυλακίστηκε ο προπονητής πολεμικών τεχνών (βίντεο)

Εύβοια: Δεκάδες πρόβατα πέθαναν με φρικτό τρόπο, μετά τον θάνατο του βοσκού τους (εικόνες)

Σαντορίνη - τροχαίο: νεκρός ο οδηγός μηχανής