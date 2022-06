Κόσμος

ΗΠΑ - Άμβλωση: Ακτιβιστής δέθηκε με αλυσίδες έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο (εικόνες)

Ο άνδρας παρέμεινε αλυσοδεμένος στον φράχτη για περίπου 15 λεπτά, ώσπου τον απομάκρυναν οι αρχές.



Ενας ακτιβιστής που τάσσεται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση αλυσοδέθηκε σήμερα στον φράχτη που έχει τοποθετηθεί γύρω από το κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αναμενόμενη απόφασή των δικαστών που εκτιμάται ότι θα ανατρέψουν την απόφαση-ορόσημο του 1973 «Ρόου εναντίον Γουέιντ» με την οποία νομιμοποιήθηκαν οι αμβλώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ο άνδρας, ο οποίος πέρασε μια αλυσίδα ποδηλάτου με λουκέτο γύρω από το λαιμό του, φώναζε «Ανατροπή της Ρόου; Με τίποτα!». Την ίδια ώρα, διαδηλωτές κατά των αμβλώσεων περνούσαν από μπροστά του και του φώναζαν με τη σειρά τους, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Προστασία από τη στιγμή της σύλληψης».

Ο άνδρας παρέμεινε αλυσοδεμένος στον φράχτη για περίπου 15 λεπτά, ώσπου τον απομάκρυναν οι αρχές. Ύψωσε τότε μια πράσινη μπαντάνα, με τη διεύθυνση του ιστότοπου μιας ομάδας υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, ο ακτιβιστής, που είπε ότι ονομάζεται Γκουίντο Ραΐχστέτερ και ζει στο Μαϊάμι, είπε ότι πήγε στο Ανώτατο Δικαστήριο επειδή απειλούνται τα δικαιώματα των Αμερικανών.

«Το κάνω αυτό ως ένα πρώτο βήμα, σαν να ρίχνω το γάντι, το πρώτο βήμα σε μια έκκληση προς τον αμερικανικό λαό που υποστηρίζει το δικαίωμα στην άμβλωση - και είναι η συντριπτική πλειοψηφία - να βγει από την αδράνεια και την παθητικότητα και να προβάλει μη βίαιη αντίσταση», είπε.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η μάχη για το δικαίωμα στην άμβλωση έχει φουντώσει σε όλη τη χώρα από τη στιγμή που διέρρευσε, τον περασμένο μήνα, μια γνωμοδότηση της συντηρητικής πλειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστήριου που ανατρέπει την απόφαση-ορόσημο του 1973. Μια τέτοια απόφαση θα επέτρεπε στις Πολιτείες να απαγορεύσουν την άμβλωση, κάτι που αποτελεί στόχο πολλών εκλεγμένων αξιωματούχων των Ρεπουμπλικανών και συντηρητικών θρησκευτικών ομάδων.

