ΕΕ σε Τουρκία: Αντιπαραγωγική η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας

H Toυρκία συνεχίζει να απομακρύνεται από την ΕΕ τόνισε ο Επίτροπος Διεύρυνσης και Γειτονίας.



Οι αναφορές για υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικές περιοχές είναι πηγή ανησυχίας ανέφερε ο Επίτροπος Διεύρυνσης και Γειτονίας, Όλιβερ Βάρχελι μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας παράλληλα ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας για μερικά από τα νησιά της είναι αντιπαραγωγική και έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Βάρχελι υπογράμμισε ότι αναμένεται από την Τουρκία να δεσμευτεί απερίφραστα στις σχέσεις καλής γειτονίας, τις διεθνείς συμφωνίες και την ειρηνική επίλυση των διαφωνιών.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Τουρκία παραμένει εταίρος κλειδί για την ΕΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ενώ χαρακτήρισε «θετικό» το γεγονός ότι οι «εντάσεις με την Τουρκία έχουν μειωθεί τους περασμένους μήνες, καθώς οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο υποχώρησαν το 2021». Ο Όλιβερ Βάρχελι επισήμανε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση με την Τουρκία παραμένει η έλλειψη προοπτικής για επίλυση του Κυπριακού» τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει τις προκλητικές της ενέργειες στα Βαρώσια.»





H Toυρκία συνεχίζει να απομακρύνεται από την ΕΕ, γι'αυτό οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις παραμένουν παγωμένες ανέφερε ο Επίτροπος Διεύρυνσης και Γειτονίας. Συμπλήρωσε ότι παραμένει η ανησυχία για το κράτος-δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και έκανε λόγο για οπισθοδρόμηση μιλώντας για στόχευση πολιτικών κομμάτων, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, αλλά και για ό,τι αφορά στο σεβασμό των γυναικών.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος στηλίτευσε εκ νέου την άρνηση της Τουρκίας να σεβαστεί τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον Οσμάν Καβάλα και επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να φέρνει το θέμα στις συζητήσεις με τους Τούρκους συνομιλητές.

