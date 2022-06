Πολιτική

Πέθανε η Ζέτα Αιμιλιανίδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή η Κύπρια υπουργός. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το μήνυμα του Νίκου Αναστασιάδη.



Απεβίωσε το βράδυ της Δευτέρας η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρει:

Με βαθύτατη θλίψη, η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοινώνει πως η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, άφησε την τελευταία της πνοή στις 8 και 30 το βράδυ της 6ης Ιουνίου 2022, σε ηλικία 68 ετών στο Ιατρικό Κέντρο "Υγεία", στην Αθήνα, όπου νοσηλευόταν μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και η κυβέρνηση εκφράζουν βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζει την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της Ζ. Αιμιλιανίδου και σημειώνει: «Η απώλεια της αγαπημένης μου Ζέτας με συγκλονίζει. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον υιό της Αχιλλέα και στα αδέλφια της Μαίρη και Δώρο. Η Ζέτα θα λείψει από όλους μας. Κυρίως όμως από την πατρίδα μας, που χάνει μία έντιμη, ευφυή και αποτελεσματική υπουργό».

Είμαι βαθύτατα θλιμμένος. Η απώλεια της αγαπημένης μου Ζέτας με συγκλονίζει. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον υιό της Αχιλλέα και στα αδέλφια της Μαίρη και Δώρο. Η Ζέτα θα λείψει από όλους μας. Κυρίως όμως από την πατρίδα μας που χάνει μία έντιμη, ευφυή και αποτελεσματική υπουργό. pic.twitter.com/Nq7yZEfOVi

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) June 6, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα και κεραυνοί στην Αττική (βίντεο)

Ασέλγεια σε παιδιά: προφυλακίστηκε ο προπονητής πολεμικών τεχνών (βίντεο)

Φακελάκι - Μαιευτήρας στον ΑΝΤ1: Εγώ δεν ζήτησα τίποτα (βίντεο)