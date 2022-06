Αθλητικά

Λεβαντόφσκι: Από την Μπάγερν θέλω να φύγω, κάτι πέθανε μέσα μου...

Ο Πολωνός επιθετικός έκανε ξεκάθαρη την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου. Σε ποια ομάδα θέλει να πάει.

«Κάτι έσβησε μέσα μου. Και αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Θέλω περισσότερα συναισθήματα στη ζωή μου» παραδέχθηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο πολωνικό "Onet", ανοίγοντας πλέον και επίσημα την «πόρτα εξόδου» από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας έριξε τους «τίτλους τέλους» με τους Βαυαρούς, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το πότε. Όταν πριν λίγες μέρες ο κορυφαίος στράικερ του κόσμου ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ομάδας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί να παίζει κι άλλο στο Μόναχο, ο κόσμος του ποδοσφαίρου... «πήρε φωτιά». Τώρα ο Λεβαντόφσκι, στο podcast "WojewodzkiKedzierski", είπε ακόμη περισσότερα.

«Ένα είναι σίγουρο για σήμερα. Η ιστορία μου με την Μπάγερν τελείωσε. Άλλωστε, δεν μπορώ να φανταστώ τι έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες της κατά τ΄ άλλα καλής συνεργασίας μου με το σύλλογο». Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συγκλόνισε με τη δήλωσή του τον χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Δεν έκρυψε την επιθυμία του να φύγει από τους πρωταθλητές Γερμανίας, το πρόβλημα, όμως, είναι πως έχει συμβόλαιο σε ισχύ μαζί τους για έναν ακόμη χρόνο. Κι αν θέλει μόνο η Μπάγερν, θα κρατήσει τον κορυφαίο της παίκτη, τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι της απόκτησής του.

Στην ίδια συνέντευξη τόνισε με έμφαση δεν θέλει να φύγει από την Μπάγερν για χρήματα. Έχει λαμβάνειν πάνω από 20 εκατ. ευρώ την σεζόν και είναι ο πιο κερδισμένος παίκτης στην Bundesliga. Ο 33χρονος στράικερ, ωστόσο, θέλει το κάτι παραπάνω, καθώς με την ομάδα του Μονάχου κέρδισε ό,τι μπορούσε να φανταστεί στην καριέρα του. Στην Ισπανία, θα μπορέσει να εκπληρώσει ένα άλλο όνειρο - να παίξει σε έναν σύλλογο που είναι εξίσου, αν όχι μεγαλύτερος, από τους Βαυαρούς. Αν και ο ίδιος δεν μιλά ανοιχτά για την Μπαρτσελόνα...

«Φεύγω γιατί θέλω περισσότερα συναισθήματα στη ζωή μου» παραδέχθηκε ο ποδοσφαιριστής. Και προσθέτει: «Δεν ήθελαν να με ακούσουν μέχρι το τέλος. Κάτι έσβησε μέσα μου. Και είναι αδύνατο να το προσπεράσεις. Ακόμα κι αν θέλεις να είσαι επαγγελματίας, δεν μπορείς να το αναπληρώσεις.»

Ο ίδιος ελπίζει ότι οι ιθύνοντες της Μπάγερν δεν θα του δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα και θ΄ αποχωρήσει άμεσα. Το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2023. Αν η Μπάγερν επιμείνει, μπορεί να κρατήσει τον Λεβαντόφσκι για μία ακόμη σεζόν, ενώ σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, η πρώτη πρόταση από την Μπαρτσελόνα απορρίφθηκε από τους Γερμανούς.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου από το 2014. Πανηγύρισε σε κάθε σεζόν το γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ το 2020 κατέκτησε και το Champions League. Την προηγούμενη σεζόν σημείωσε 41 γκολ στη Bundcesliga κι έτσι «έσπασε» το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ, του θρύλου του γερμανικού ποδοσφαίρου και της Μπάγερν. Συνολικά σε 374 αγώνες της πρωταθλήτριας Γερμανίας σημείωσε 344 γκολ.

