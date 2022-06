Κόσμος

ΗΠΑ: Αγοράκι 2 χρονών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του

Οι αστυνομικοί αρχικά υπέθεσαν ότι κάποιος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε το θύμα, αλλά ο μεγαλύτερος αδερφός αποκάλυψε πως έγινε το μοιραίο.

Αγόρι δύο ετών σκότωσε από ατύχημα τον πατέρα του στη Φλόριντα, όταν τον πυροβόλησε στην πλάτη με πιστόλι που είχε αφεθεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν χωρίς επίβλεψη από τους γονείς του, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι τοπικές αρχές.

Φθάνοντας στην κατοικία του θύματος την 26η Μαΐου κοντά στο Ορλάντο, αστυνομικοί, που ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά, βρήκαν τη μητέρα, τη Μαρία Αγιάλα, να κάνει μαλάξεις στην καρδιά του πατέρα, του Ρέτζι Μάμπρι, τραυματισμένου σοβαρά από σφαίρα.

Αρχικά, οι αστυνομικοί πίστεψαν πως κάποιος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε τον 26χρονο, ο οποίος υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε· όμως το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού αποκάλυψε στους ερευνητές ότι τη μοιραία σφαίρα έριξε ο μικρός αδελφός του, 2 ετών, εξήγησε ο Τζον Μίνα, ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το όπλο βρισκόταν σε σάκο που είχε αφήσει στο πάτωμα ο Ρέτζι Μάμπρι και το παιδί, αφού το βρήκε, άρχισε να το περιεργάζεται και πυροβόλησε τον πατέρα του στην πλάτη καθώς εκείνος έπαιζε βιντεοπαιχνίδι σε υπολογιστή, διευκρινίζεται σε δικόγραφα.

Τα πέντε μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους κοριτσάκι πέντε μηνών, βρίσκονταν μέσα στο ίδιο δωμάτιο όταν εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο γονείς ήταν ελεύθεροι υπό όρους, καθώς αντιμετώπιζαν διώξεις για παραμέληση των παιδιών και κατανάλωση ναρκωτικών, σημείωσε ο σερίφης.

«Οι κάτοχοι όπλων που δεν τα αποθηκεύουν με ασφαλή τρόπο δεν απέχουν παρά κλάσματα του δευτερολέπτου από μια τέτοια τραγωδία», προειδοποίησε.

Οι υποθέσεις αυτής της φύσης είναι σοκαριστικά συνηθισμένες στις ΗΠΑ. Τον Αύγουστο του 2021, παιδί 2 ετών πήρε στα χέρια του όπλο που βρισκόταν μέσα σε σακίδιο πλάτης και σκότωσε πυροβολώντας στο κεφάλι τη μητέρα του, η οποία συμμετείχε σε βιντεοκλήση μέσω Zoom.

Η ανακοίνωση του δυστυχήματος έγινε την ώρα που συνεχίζεται ο διάλογος για τον έλεγχο των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, έπειτα από τις πολύνεκρες επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ, σε πρωτοβάθμιο σχολείο και σε νοσοκομείο μέσα σε λίγες ημέρες.

