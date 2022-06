Πολιτική

Μπέρμποκ: Η Ελλάδα είναι από τους στενότερους εταίρους μας στην Ευρώπη

Το μήνυμα της ΥΠΕΞ για το ταξίδι της στην Ελλάδα και η αναφορά στις ναζιστικές θηριωδίες κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Για επίσκεψη σε έναν «από τους στενότερους εταίρους μας στην Ευρώπη» μιλά η υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ περιγράφοντας το επικείμενο ταξίδι της στην Αθήνα. Τονίζει επιπλέον τη σημασία που αποδίδει η ίδια στη διατήρηση ζωντανής της μνήμης των φρικαλεοτήτων που διέπραξαν στη χώρα οι δυνάμεις της ναζιστικής κατοχής.

«Επισκέπτομαι έναν από τους στενότερους εταίρους μας στην Ευρώπη. Τόσο σχετικά με την στήριξη της Ουκρανίας και την από κοινού ευρωπαϊκή αντίδραση στην επίθεση της Ρωσίας όσο και σχετικά με την αποφασιστικότητά μας να καταπολεμήσουμε την κλιματική κρίση και να επιταχύνουμε μαζικά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην Αθήνα έχουμε ομοϊδεάτες», αναφέρει η κυρία Μπέρμποκ στη δήλωσή της, ενόψει των επισκέψεών της κατά σειρά στο Πακιστάν, στην Ελλάδα και στην Τουρκία.

Αναφερόμενη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τονίζει ότι «όσο πολλοί Γερμανοί είναι εξοικειωμένοι με την Ελλάδα από αξέχαστες διακοπές, άλλο τόσο λίγο είναι συχνά γνωστή η έκταση των φρικαλεοτήτων που διέπραξαν οι Γερμανοί εδώ κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής». Ως υπουργός Εξωτερικών, «είναι σημαντικό για εμένα να διατηρήσω τη μνήμη ζωντανή», προσθέτει.

«Ταυτόχρονα, η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στη Μεσόγειο. Σε μια εποχή που η τάξη ασφάλειας στην Ευρώπη αμφισβητείται θεμελιωδώς από τον πρόεδρο Πούτιν, εμείς, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ευρωπαίοι εταίροι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Είναι σημαντικό να λύνουμε τα προβλήματα με συζητήσεις και όχι με την κλιμάκωση της έντασης», συνεχίζει η υπουργός Εξωτερικών και σημειώνει ότι αυτό θα αποτελέσει επίσης σημαντικό ζήτημα και των συνομιλιών που θα έχει στην Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει «απαραίτητο» εταίρο.

«Το ταξίδι μου στην Τουρκία με οδηγεί σε έναν απαραίτητο εταίρο και σε μια χώρα η οποία είναι συνδεδεμένη με τη δική μας όσο καμία άλλη. Σε εκατομμύρια ανθρώπους στη Γερμανία χτυπούν μια γερμανική και μια τουρκική καρδιά. Οι εποχές που αυτό θεωρείτο πρόβλημα έχουν περάσει. Για μένα, αυτός ο διπλός παλμός σημαίνει διπλή δύναμη», αναφέρει η Ανναλένα Μπέρμποκ, τονίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι, «όπως σε κάθε στενή σχέση, θα μιλήσω ειλικρινά στους τούρκους φίλους μας: για τη σημασία του ΝΑΤΟ και της ενίσχυσής του μέσω της υποδοχής της Φινλανδίας και της Σουηδίας, για τους τρόπους εξόδου από τον συστηματικό πόλεμο του Πούτιν, για τα σιτηρά και την μεσολάβηση της Τουρκίας που δίνει ελπίδα σε απελπισμένους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο».

Προσθέτει ότι θα αναφερθεί σε θέματα «στα οποία υπάρχουν μεγάλες, μερικές φορές θεμελιώδεις, διαφορές: ελευθερία έκφρασης, ανθρώπινα δικαιώματα, εφαρμογή των υποχρεώσεων της συμμετοχής στο Συμβούλιο της Ευρώπης» και λέει χαρακτηριστικά: «Βλέπουμε πως εδώ οι δρόμοι μας απομακρύνονται όλο και περισσότερο, πρέπει να φροντίσουμε ώστε να προσεγγίσουμε και πάλι ο ένας προς τον άλλον».

Για την επίσκεψή της στο Πακιστάν, η υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει ότι η κρίση στο Αφγανιστάν έχει εξαφανιστεί από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά όχι από το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της γερμανικής κυβέρνησης και αναφέρει ότι το Πακιστάν είναι βασικός εταίρος του Βερολίνου για την ασφάλεια των ανθρώπων εκείνων από το Αφγανιστάν για τους οποίους είναι υπεύθυνη η Γερμανία.

