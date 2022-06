Κόσμος

Μεξικό: Καραβάνι χιλιάδων μεταναστών κατευθύνεται στις ΗΠΑ (εικόνες)

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από χώρες της κεντρικής Αμερικής και τη Βενεζουέλα, ξεκίνησαν μια πορεία περίπου 3.000 χιλιομέτρων για να φτάσουν στη «γη της επαγγελίας».

Ένα «καραβάνι» αποτελούμενο από πολλές χιλιάδες μετανάστες ξεκίνησε σήμερα από το νότιο Μεξικό με σκοπό να φτάσει στις ΗΠΑ, πρώτη ημέρα της «Συνόδου της Αμερικής» που διεξάγεται στο Λος Άντζελες και στην οποία θα συζητηθεί το θέμα της μετανάστευσης.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από χώρες της κεντρικής Αμερικής και τη Βενεζουέλα ξεκίνησαν, υπό βροχή, από την Ταπατσούλα, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, για να φτάσουν στα σύνορα των ΗΠΑ, 3.000 χιλιόμετρα βορειότερα, όπως ανέφεραν ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου. Δεν υπάρχει κάποιος επίσημος αριθμός των ανθρώπων που μετέχουν σε αυτό το «καραβάνι».

«Οι μετανάστες δεν είναι εγκληματίες, είναι διεθνείς εργάτες» έγραφε ένα πανό που κρατούσαν ορισμένοι από αυτούς. «Ελευθερία» και «Θέλουμε βίζες» φώναζαν άλλοι, κάποιοι εκ των οποίων τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο της Βενεζουέλας.

«Λέμε στους ηγέτες των χωρών που θα συναντηθούν σήμερα στη Σύνοδο της Αμερικής ότι οι γυναίκες και τα παιδιά, ότι οι οικογένειες των μεταναστών δεν είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης» για «τα ιδεολογικά και πολιτικά συμφέροντά τους», είπε ο Λουίς Γκαρσία, της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια» που συνοδεύει τους μετανάστες.

Με την ευκαιρία της «Συνόδου της Αμερικής» ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ελπίζει ότι θα καταλήξει σε μια συμφωνία περιφερειακής συνεργασίας για τη μετανάστευση, ένα θέμα για το οποίο επικρίνεται δριμύτατα από τη ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση.

