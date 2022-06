Life

“The 2Night Show” - Ευριδίκη Παπαδοπούλου: Είχα καρκίνο στο τελευταίο στάδιο (βίντεο)

Όλα όσα εξομολογήθηκε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στην εκπομπή "The 2night Show".

H Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας.

Η πρώην παίκτρια του Survivor μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μεταξύ άλλων για τη μάχη της με τον καρκίνο αλλά και τη δωρεά που έκανε μετά το παιχνίδι επιβίωσης.

Όσον αφορά τη μαχη της με τον καρκίνο ανέφερε: «Στο My Style Rocks, μου έκαναν ένα σύντομο βιογραφικό, με ρώτησαν ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις περάσει κι είπα οι χημειοθεραπείες και να κερδίσω τη μάχη μου με τον καρκίνο. Μετά το ανέφεραν οι κριτές σε ένα concept που κάναμε για μαστογραφία. Ο καρκίνος πλέον θεραπεύεται στις μέρες μας και έχει 500 ειδών. Υπάρχουν καρκίνοι που ξεπερνιούνται κι άλλοι που συντηρούνται με θεραπείες. Δεν είναι πλέον αήττητος και δεν μου αρέσει να ακούω επάρατη νόσος. Μου αρέσει να τη λένε με το όνομά της. Ξεπερνιέται με πολύ καλή διάθεση και να κάνεις ωραίες σκέψεις. Είναι ένα πρώτο βήμα για να δεχθείς όλες τις θεραπείες μέσα σου θετικά. Είχα καρκίνο στο τελευταίο στάδιο. Κατάφερα να το ξεπεράσω κι είμαι καλά τα τελευταία 9 χρόνια. Όχι μόνο κατάφερα να τον ξεπεράσω, πήγα και σε ένα παιχνίδι επιβίωσης, νηστική κι εκτεθειμένη με τον ήλιο. Όταν καταφέρνεις να τον νικήσεις και να γίνεις καλά, εκτιμάς τα απλά και τα λίγα. Την υγεία σου. Έμαθα να αποβάλω τους αρνητικούς ανθρώπους από τη ζωή μου και να δείχνω την αγάπη στους γονείς μου».

Μιλώντας για το ακραίο συναίσθημα της πείνας που βίωσε μέσα στο ριάλιτι επιβίωσης είπε: «Δεν έχω ξαναπεινάσει έτσι στη ζωή μου, είδα πόσο άσχημο είναι να πεινάς. Πριν μπω είχα πάρει 7 κιλά για να μην πεινάσω πολύ. Η παραγωγή σε έχουν περικυκλωμένο. Για να πας να ουρήσεις παίρνεις την άδειά τους, δεν σε αφήνουν να φας από τα παιχνίδια. Η παραγωγή σε έχει πολύ στενά περικυκλωμένο. Που σημαίνει σκουπίδια που έβρισκα κι αποφάγια δεν μου επέτρεπαν να τα φάω τόσο σε εμένα όσο και στα άλλα παιδιά γιατί έτσι είναι το format. Γρηγόρη μου έφαγα αποφάγια. Έφαγα και δεν ήταν ένα σάντουιτς δαγκωμένο και πεταμένο στα σκουπίδια. Βρήκα μια μέρα σε ένα αγώνισμα ένα κομμάτι από τυρόπιτα κουρού, η οποία ήταν ξεραμένη 6-7 μέρες κάτω γεμάτη μυρμήγκια. Είμαι και φιλόζωη. Φύσηξα σαν φυσαρμόνικα κι έφυγε το 90% των μυρμηγκιών. Το υπόλοιπο 10% έμεινε μέσα. Μου έκανε εντύπωση που την ώρα που πήγαινα να τη βάλω στο στόμα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μου είπε μην κάνεις βλακεία κι η Μυριέλλα Κουρεντή μου ζήτησε και της έδωσα».

Σχετικά με τα χρήματα του Survivor, αλλά και τα 10.000 ευρώ που δώρισε μόλις αποχώρησε, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ανέφερε: «Τα χρήματα από το Survivor δεν τα έχω πάρει ακόμα. Όταν βγήκα από το παιχνίδι, δώρισα 10.000€ στο Χαμόγελο του Παιδιού. Άκουσα αρνητικά σχόλια, επειδή το δημοσίευσα. Εγώ το έκανα για να βοηθήσω για να νιώσω εγώ καλά με τον εαυτό μου και από εκεί και πέρα για να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια 27 χρόνια τώρα που δεν έχει πόρους, είναι από αυτά που δίνουμε. Όταν κάνεις ένα καλό γίνεται και η κοινωνία σιγά – σιγά καλύτερη».

