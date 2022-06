Κόσμος

Σομαλία – ΟΗΕ: Μάχη με το χρόνο για να αποτραπεί το ξέσπασμα λιμού

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, εν μέσω ξηρασίας – ρεκόρ.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποδυθεί σε «κούρσα με τον χρόνο» για να αποτραπεί η εκδήλωση λιμού στη Σομαλία, όπου πάνω από 200.000 άνθρωποι απειλούνται άμεσα, εν μέσω ξηρασίας-ρεκόρ.

Συνολικά, κάπου 7,1 εκατομμύρια άνθρωποι -σχεδόν ο μισός πληθυσμός- πεινάει, όμως για 213.000 κατοίκους, που πλήττονται περισσότερο, η κατάσταση είναι πλέον καταστροφική και επείγουσα, κατά νεότερη αποτίμηση της κατάστασης από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

«Πρέπει να δράσουμε αμέσως» για να αποτραπεί η επαπειλούμενη «ανθρωπιστική καταστροφή», τόνισε ο Ελ Χίντιρ Νταλούμ, διευθυντής της αντιπροσωπείας στη Σομαλία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ).

«Η ζωή των πιο ευάλωτων ήδη απειλείται από τον υποσιτισμό και την πείνα, δεν μπορούμε να περιμένουμε να εκδηλωθεί λιμός για να αναλάβουμε δράση. Βρισκόμαστε σε κούρσα με τον χρόνο για να αποτρέψουμε τον λιμό», υπογράμμισε.

Αλλεπάλληλες περίοδοι βροχών σημαδεύτηκαν από ασθενικές κατακρημνίσεις στο Κέρας της Αφρικής, προκαλώντας τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 40 ετών και συνεπακόλουθη μείζονα επισιτιστική κρίση στην Κένυα, την Αιθιοπία και τη Σομαλία.

Το εύρος των αναγκών στη Σομαλία είναι πλέον τέτοιο -και η έλλειψη χρηματοδότησης τόσο κραυγαλέα- που οργανώσεις αρωγής ρίχνουν τους πόρους που διαθέτουν στην προσπάθεια να αποφευχθεί η επανάληψη του λιμού του 2011, όταν είχαν χαθεί 260.000 ανθρώπινες ζωές.

Αρκετές περιοχές της Σομαλίας απειλούνται από λιμό, ειδικά στον νότο, όπου η παρουσία των τζιχαντιστών της οργάνωσης Σεμπάμπ, η οποία ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Τρία εκατομμύρια βοοειδή πέθαναν εξαιτίας της ξηρασίας από τα μέσα του 2021, καταστροφικός απολογισμός σε μια χώρα βασικά κτηνοτροφική, όπου πολλές οικογένειες εξαρτώνται από τα κοπάδια για το κρέας, το γάλα, το εμπόριο.

Παράλληλα, οι τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων ανεβαίνουν συνεχώς, εξαιτίας της ανεπαρκούς σοδειάς στην περιοχή και της εκτόξευσης του κόστους των εισαγωγών, εν μέρει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μέχρι τώρα, έχει συγκεντρωθεί από δωρεές λιγότερο από το 20% του ποσού που απαιτείται για να αποφευχθεί ο λιμός, γεγονός που σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διατρέχουν «αληθινό κίνδυνο να λιμοκτονήσουν», προειδοποιεί ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ στη Σομαλία, ο Ετιέν Πετερσμίτ.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση γρήγορα, καθώς έχουμε ακόμη ελπίδες να αποτρέψουμε (...) την εκδήλωση γενικευμένοτ λιμού στη Σομαλία», πρόσθεσε.

