Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Έτσι θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα

Το είπε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τις ευθύνες για τη φωτιά στη Βούλα και τα μέτρα για το ράλι των αυξήσεων στα καύσιμα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, απάντησε κατηγορηματικά ότι το Υπουργείο του είναι πάντας έτοιμο – ως οφείλει – για τη διεξαγωγή τους, αλλά όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και περίπου στο τέλος της άνοιξης του 2023.

Σε ότι αφορά τι θέμα των φωτιών που ξέσπασαν τις τελευταίες μέρες και κυρίως σε αυτή της Βούλας όπου παρατηρείται ένα γαϊτανάκι μετάθεσης ευθυνών, ο κ. Βορίδης είπε ότι καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν δυο διαφορετικά πεδία ευθυνών. Το πολιτικό που αφορά και το θεσμικό πλαίσιο και το επιχειρησιακό που αφορά τις ενέργειες επί του πεδίου.

Συμπλήρωσε δε, απαντώντας σε δήμαρχους που καταγγέλλουν μειωμένη χρηματοδότηση για την αντιπυρική περίοδο, ότι φέτος τα χρήματα που δόθηκαν από το Υπουργείο στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι περισσότερα από αυτό που δόθηκαν το 2020 και το 2021.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα εφημερίδων για μέτρα που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα, είπε ότι υπάρχει μια σχετική συζήτηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Σε ότι αφορά το μείζον θέμα της ακρίβειας, είπε συγκεκριμένα για τα καύσιμα ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αφού θα δούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες θα ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών.

Για την ακρίβεια στα τρόφιμα, είπε ότι πιστεύει πως ο καταλληλότερος τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές, είναι η ενίσχυση των παραγωγών και στο πλαίσιο αυτό εργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

