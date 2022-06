Κοινωνία

Δράμα: ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στην Προσοτσάνη

Τι εξετάζουν οι αρχές μετά τον εντοπισμό του νεκρού ζευγαριου. Το ζευγάρι εντόπισε η κόρη τους.

Αγωνία και αναστάτωση έχει προκληθεί στη Δράμα, όταν ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό από την κόρη τους, στην Προσοτσάνη Δράμας, με τις αρχές να διενεργούν έρευνες για τα αίτια θανάτου τους.

Το σπίτι του ζευγαριού έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία που προσπαθει να ρίξει φως στο εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, η δολοφονία και αυτοχειρία.

