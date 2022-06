Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε Ανατομία, Οικονομική Θεωρία, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Θεωρίας

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.

Με την εξέταση στην Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, τα Δίκτυα Υπολογιστών και τις Αρχές Βιολογικής Θεωρίας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ.

Τα θέματα στην Ανατομία - Φυσιολογία Ιι

Τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τα θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών

Τα θέματα στις Αρχές Βιολογικής Θεωρίας

