Επιδότηση ρεύματος: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Δείτε αναλυτικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πως υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής και πως θα δοθούν τα χρήματα.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την επιδότηση στο ρεύμα και το Power Pass, που επιστρέφει από 18 έως και 600 ευρώ σε καταναλωτές. Η επιδότηση για το ρεύμα αφορά την περίοδο κατανάλωσης από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022 και η αίτηση θα γίνεται σε ειδική εφαρμογή του gov.gr

Η εφαρμογή θα ξεκινήσει να λειτουργεί μετά την 14η Ιουνίου 2022 και οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ η πληρωμή των δικαιούχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου.

Οι δικαιούχοι

Την επιδότηση θα πάρουν όσοι είναι συμβεβλημένοι σε τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ενίσχυση αφορά στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

Για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε αριθμός παροχής ρεύματος, για κάθε μήνα, δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο.

Σε περίπτωση που ένας αριθμός παροχής ρεύματος για κάποιον μήνα τυχόν δηλωθεί από δύο η περισσότερους δικαιούχους, ακολουθείται η διαδικασία καταμερισμού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο που περιγράφεται στο άρθρο 3 της απόφασης.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα – μετά την αφαίρεση των φόρων- έως 45.000 ευρώ. Υπ’ όψιν λαμβάνεται η φορολογική δήλωση του 2020.

Αν ο υπόχρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων για το 2021.

Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η Μαΐου 2022.

Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου.

Πως υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής

Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών που έχει εκδοθεί την περίοδο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.

Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται στο 60% επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού των ποσών έκπτωσης.

α) που έχει χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 και

β) που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά τιμολόγιο με ρήτρα αναπροσαρμογής, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.

Πως θα δοθούν τα χρήματα

Το ποσό της πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στην αίτηση του άρθρου 2, από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε».(ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του για τον σκοπό της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και μετά καταβάλλεται το ποσό.

Μετά την πληρωμή, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. στέλνει email στον δικαιούχο που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό της ενίσχυσης που του καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτωση απόρριψη της αίτησης.

Δείτε αναλυτικά το Φ.Ε.Κ

