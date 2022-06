Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: δημιουργικές επαφές και οι προβλέψεις για την Τρίτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Στις καλύτερες ημέρες, παρά τα εμπόδια βρισκόμαστε όπως αναφέρει η Λίτσα Πατέρα.

Σημαντικές εξελίξεις, δημιουργικές επαφές αλλά και... αποκαλύψεις για αλήθειες ή ψέματα θα βγουν στο προσκήνιο και θα αποκαλυφθούν μυστικά.

Οικονομικά θέματα και προσωπικές υποθέσεις προωθούνται και συναντήσεις θα φτιάξουν το κλίμα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Απίστευτη ανατροπή σε καταγγελία για ενδοικογενειακή βία

ΗΠΑ: Αγοράκι 2 χρονών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε