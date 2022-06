Life

“Άγριες Μέλισσες”: Καθυστερήσεις, αντιδράσεις και συγκρούσεις στο Διαφάνι (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ





Η εσκεμμένη καθυστέρηση, που δημιουργούν ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή στα έργα του αεροδρομίου, προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις.

Η Ελένη, ο Λάμπρος και η Ασημίνα ανακαλύπτουν τη μυστική έρευνα του Ζάχου και του Πέτρου.

Ο Μπάμπης με την Κορίνα εμμένουν στην απόφασή τους να μετακομίσουν στην Κρήτη παρά την άρνηση των δικών τους, όμως, ένα αναπάντεχο γεγονός θα χαλάσει τα σχέδιά τους.

Η Πηνελόπη προσπαθεί να προσεγγίσει την Ασπασία χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Ο Νικηφόρος θα δεχτεί μια απρόσμενη επίσκεψη στην Πανδώρα, ενώ μια σύγκρουση στο καφενείο θα δοκιμάσει τη σχέση του Κωνσταντή με τη Δρόσω.

