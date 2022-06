Life

“The 2Night Show” - Trannos: Tο όνομά του και η αποκάλυψη για την οικογένειά του

Η "εξομολόγηση" του γνωσγτού τράπερ στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2night Show".

Ο τράπερ Trannos, βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας.

Ο τράπερ, που πρόσφατα είχε μία περιπέτεια με τη δικαιοσύνη, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογκου, μεταξύ άλλων, για τη «βαρεμάρα» που ένιωθε στα εφηβικά του χρόνια και τη διέξοδο που βρήκε μέσα από τη μουσική, αλλά και τη σχέση με τη μητέρα του.

Αρχικά ανέφερε ο Trannos: «Ο κολλητός μου με πήρε με το ζόρι στο στούντιο, να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Φοβόμουν εγώ, δεν ήξερα αν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή. Με τη μουσική βρήκα νόημα στη ζωή μου, κάνω κάτι που αγαπάω και συντηρούμαι από αυτή. Τα εφηβικά του χρόνια χαρακτηρίζονται από μία ατελείωτη βαρεμάρα. Ήμουν τεμπέλης, δεν ήθελα να πάω πουθενά ούτε για δουλειά ούτε στο σχολείο ήθελα να τραγουδάω».

Για το καλλιτεχνικό του όνομα, καθώς το βαφτιστικό του είναι Χρήστος, ο trapper αποκάλυψε: «Είναι μεγάλη ιστορία, με τα φιλαράκια μου βγάλαμε το Trannos, με λέγανε όλοι έτσι και δεν το πολυσκέφτηκα ποτέ να πω την αλήθεια. Πάνω στη μ@λ#κία μας το βγάλαμε και το κράτησα από το μεγάλος και τρανός. Δεν είπα ότι θα γίνω μεγάλος καλλιτέχνης για να σκεφτώ και ένα άλλο όνομα. Από το μεγάλος και τρανός, κρατήσαμε μόνο το δεύτερο και το έχω κάνει Trannos για να ξεχωρίζει».

Ακόμη μίλησε για την οικογένειά του, τη μητέρα του αλλά και την καριέρα του: «Κάθε μέρα δουλεύω, πρέπει να βγάλεις ρυθμό, τα λόγια, να είναι και πιασάρικα, είναι 12 με 14 τουλάχιστον ώρες την ημέρα στο στούντιο. Αν κάθομαι και παρτάρω για το κομμάτι μου που έγινε χιτ, κάποιος άλλος θα δουλεύει πολύ σκληρά για να με περάσει. Κοιτάω να μη γράφω βρισιές όσο μπορώ, για να παίζουν τα τραγούδια μου στο ράδιο. Τη μαμά μου την είχα τρομάξει λίγο στην εφηβεία. Γουστάρει, θέλει να βλέπει από πριν το video clip. Μου λέει για τις φωτογραφίες που ανεβάζω στο Instagram. Έχω και έναν αδερφό, έχει δυο παιδιά. Μόνο εμένα ακούει. Τα ανίψια μου είναι κοριτσάκια, δυο χρονών».

