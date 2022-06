Πολιτισμός

Χαΐνηδες: Πέθανε ο Γιάννης Νόνης, μπασίστας του συγκροτήματος

Ο μουσικός έφυγε από τη ζωή, ωστόσο, δωρίζει τα όργανά του. Το μήνυμα της μπάντας.

Πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο μπασίστας του συγκροτήματος Χαΐνηδες, Γιάννης Νόνης, όπως ανακοινώθηκε σε ανάρτηση της μπάντας στο Facebook.

Όπως σημείωνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο εκλειπών δωρίζει τα όργανά του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 7/6 στις 16:00 στον Ι.Ν. των Αγίων Κων/νου και Ελένης στο Συνοικισμό, στο Ναύπλιο.

«Άχι τ’ αμυγδαλάκι μου το πικραμύγδαλό μου που ‘πεσε σε θολά νερά και δεν το πιάνω μπλιό μου…» έγραψαν οι Χαΐνηδες.

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή, ο Γιάννης Νόνης, ο αγαπημένος μπασίστας των “Χαΐνηδων”. Ο πιο ανοιχτόκαρδος, κοινωνικός, αλληλέγγυος, γενναιόδωρος μουσικός που έχουμε γνωρίσει. Η γενναιοδωρία του συνεχίζεται ακόμη και μετά θάνατον: Δωρίζει τα εσωτερικά του όργανα, για να δώσει πνοή και γέλιο σε άλλα πικραμένα χείλη. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας σύντροφε!» αναφέρεται στην ανάρτηση.

