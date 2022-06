Συνταγές

Γαρίδες σαγανάκι από τον Πέτρο Συρίγο

Όλα τα μυστικά για να φτιάξουμε τον αγαπημένο καλοκαιρινό μεζέ, από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Συνταγή για γαρίδες σαγανάκι ετοίμασε και μας έδειξε βήμα – βήμα, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος, μοιράστηκε tips για εστιατορικές, ευκολές και λαχταριστές γαρίδες σαγανάκι που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Τα υλικά:

10-12 γαρίδες

1-2 σκ. Σκόρδο

1 μεγάλο λευκό κρεμμύδι

1/2 φινόκιο

1 σφηνάκι ούζο

1/2 συσκευασία τοματα Κον κασέ ή φρέσκια

Ελαιόλαδο

Μαιντανό

Αλάτι, πιπέρι

Φέτα (προαιρετικά)

Η συνταγή: Καθαρίζουμε τις γαρίδες.

Κόβουμε ζουλιέν(σε λεπτές λωρίδες) το κρεμμύδι και το φινόκιο.

Σε ένα τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο και αφήνουμε να κάψει. Σε ένα πιάτο βάζουμε τις γαρίδες, αλατοπιπερωνουμε και σοτάρουμε και από τις δυο πλευρές έως ότου πάρουν χρώμα.

Αφαιρούμε τος γαρίδες και τις τοποθετούμε σε ένα πιάτο δίπλα, θα τος βάλουμε αργότερα πάλι μέσα.

Στη συνέχεια προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο ακόμα, το κρεμμύδι και το φινόκιο και σοτάρουμε, τελος το ψιλοκομμένο σκόρδο και σβήνουμε με το ούζο.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τις τομάτες και 1 ποτηράκι του κρασιού νερό. Βάζουμε πάλι τις γαρίδες στο τηγάνι και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά για 10 περίπου λεπτά.

Τέλος σερβίρουμε με ψιλοκομμένο μαιντανό και χοντρό σπασμένη φέτα. Πως καθαρίζουμε τις γαρίδες: Αρχικά αφαιρούμε τα μουστάκια τους που εξέχουν.

Στη συνέχεια αφαιρούμε από τον κορμό της γαρίδας το κέλυφος ξεκινώντας από το κεφάλι αφήνοντας το πρώτο κέλυφος που ενώνει με το κεφάλι.

Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο σώμα και όταν φτάσουμε στην ουρά κρατάμε και εκεί το τελευταίο κέλυφος που ενώνει την ουρά.

Έτσι η γαρίδας όταν μαγειρευτεί η ουρά και το κεφάλι θα μείνει πάνω χωρίς να ξεχωρίσουν και μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο σερβίρισμα.

Στη συνέχεια βγάζουμε το εντεράκι με τη βοήθεια ενός μαχαιριού η μιας οδοντογλυφίδας.