Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η πανδημία του κορονοϊού και την πιθανότητα ενός νέου κύματος το φθινόπωρο.

"Να ευχαριστήσω όλο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας που μας συνέδραμε αυτά τα χρόνια που παλέψαμε με τον κορονοϊό", ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα "Το Σύστημα Υγείας στη Νέα εποχή". Για την πανδημία είπε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που σημειώνει σημαντική ύφεση, αποτέλεσμα του υψηλού εμβολιασμού και της ανοσίας κυρίως λόγω της μετάλλαξης όμικρον.

"Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την πανδημία, είναι πιθανό να βρεθούμε το φθινόπωρο με κάποιο κύμα. Τα μέτρα δεν θα είναι οριζόντια. Θα εστιάζονται στους πιο ευάλωτους. Περιμένουμε τις οδηγίες για την τέταρτη δόση. Ο τακτικός εμβολιασμός δεν πρέπει να φθίνει. Θα πρέπει να ακούσουμε τις υποδείξεις των ειδικών και χωρίς να πάρουμε οριζόντια μέτρα να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους", δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Κάνοντας απολογισμό για το πώς αντιμετωπίσαμε την πανδημία είπε ότι στο δείκτη της υπερβάλλουσας θνησιμότητας η χώρα μας είχε τη 12η καλύτερη επίδοση ανάμεσα στις 27 της ΕΕ με το 2ο γηραιότερο πληθυσμό και με ένα ΕΣΥ που έπασχε από χρόνια υποχρηματοδότηση.

"Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές παθογένειες του συστήματος. Πήραμε γρήγορα μέτρα με μεγάλο κόστος στην αρχή της πανδημίας, τρέξαμε μια υποδειγματική επιχείρηση εμβολιασμού. Κανείς δεν θα περίμενε ότι θα φτάναμε στο 83% του ενήλικου πληθυσμού. Διπλασιάσαμε τις ΜΕΘ και ενισχύσαμε επικουρικά και προσωρινά με πολλές προσλήψεις το ΕΣΥ. Τι δεν κάναμε καλά.

Νοσοκομεία στην περιφέρεια τα ξεπέρασε η πανδημία και τα μεγάλα νοσοκομεία στα αστικά κέντρα. Ανέδειξε ότι έχουμε μεγάλο κενό στην πρωτοβάθμια υγεία. Είναι ευκαιρία να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις στο ΕΣΥ και να μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία της τραγωδίας της πανδημίας να πάει χαμένη. Το νέο ΕΣΥ είναι στοίχημα για την κυβέρνηση και για μένα", είπε ο πρωθυπουργός ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στον Προσωπικό Γιατρό λέγοντας πως πρόκειται για πραγματική τομή και αποτελεί μία μόνο ψηφίδα των παρεμβάσεων που πρέπει να κάνουμε.

"Πιστεύω ότι για τους γιατρούς έχουμε ένα πλαίσιο κινήτρων και απολαβών πολύ ελκυστικό. Σίγουρα είναι τομή σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε κατακερματισμένα. Πιστεύω ότι οι πολίτες θα το αγκαλιάσουν, και η ιατρική κοινότητα θα το αγκαλιάσει. Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε καλή εικόνα του αριθμού των πολιτών οι οποίοι θα έχουν εγγραφεί στο σύστημα", συμπλήρωσε. Για τις προσλήψεις αναφέρθηκε αναλυτικά σε όσες έγιναν σημειώνοντας ότι το σύστημα υγείας χρειάζεται υποστήριξη σε επίπεδο μόνιμων νοσηλευτών.

Στην κριτική ότι η κυβέρνηση κοιτάει μόνο να ιδιωτικοποιήσει μονάδες υγείας δήλωσε πως τον ξεπερνάει γιατί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. "Πιστεύω ακράδαντα σε ένα ισχυρό ΕΣΥ το οποίο θα πρέπει να δίνει στον πολίτη ποιοτικές υπηρεσίες σε σχέση με τα χρήματα τα οποία δίνει ο πολίτης. Μακριά από εμένα τέτοιες κριτικές. Είναι πολύ ξεπερασμένες αυτές οι αναφορές. Έρχονται από μία άλλη εποχή. Στην πανδημία είχαμε ένα ρόλο σημαντικό και αναλάβαμε πρωτοβουλίες που ξεπέρασαν τα σύνορα. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό ήταν πρόταση της Ελλάδος", είπε στη συνέχεια. "Το ΕΣΥ θα αποτελεί πάντα τον πυλώνα των παροχών υγείας και αυτό θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο με ιδιωτικοοικονομικά στοιχεία", υπογράμμισε.

"Τέσσερα στοιχήματα για την επόμενη τετραετία. Πρώτον η πρόληψη που έχει δύο κατευθύνσεις. Ποια νοσήματα θα εντοπίσουμε σε πρώιμο στάδιο όπως πχ ο καρκίνος του μαστού ή του παχέος εντέρου. Μεγαλύτερη σημασία έχουν οι οριζόντιες πολιτικές δημόσιας υγείας με πέντε βασικές προτεραιότητες. Κάπνισμα. Ναι μπορεί να υπήρχε χαλάρωση αλλά να ξέρουν ότι ο αντικαπνιστικός νόμος ισχύει και θα εφαρμοστεί. Περιορισμός κατανάλωσης αλκοόλ , άσκηση, σωματικό βάρος, ποιοτική διατροφή και ψυχική υγεία όπου ειδικά στους εφήβους είναι παγκόσμια βόμβα. Πυλώνας δεύτερος είναι η α'βάθμια, τρίτος η β' βαθμια, ο νέος νοσοκομειακός χάρτης και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μας, πυλώνας τέταρτος η ψηφιακή υγεία", τόνισε.

Επιπλέον μίλησε για την ανάπτυξη της φαρμοκοβιομηχανίας, την ανάπτυξη των ερευνών και η δυνατότητα της χώρας να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στις κλινικές μελέτες.

Σε ερώτηση για τη στελέχωση των δομών υγείας και το πλάνο για πιθανή επερχόμενη υγειονομική κρίση, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε να μην έχουμε άλλη υγειονομική κρίση σημειώνοντας πως είναι χρέος της παγκόσμιας κοινότητας να προετοιμαστεί για την επόμενη πανδημία.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχουν γίνει ανακοινώσεις για προσλήψεις και θα επιμείνει πολύ για να ετοιμαστεί σωστά η επόμενη ημέρα των αμοιβών και των κινήτρων για απομακρυσμένες περιοχές. "Δεν είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα της υγείας οι προσλήψεις όπως λέει η αντιπολίτευση", είπε.

Με αφορμή άλλη ερώτηση ευχαρίστησε τους νοσηλευτές για όσα πρόσφεραν στην πανδημία. Είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και πως υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη διάρθρωση του κλάδου.

Ελληνοτουρκικά

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε επίσης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. "Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτή γιατί κι εγώ είχα εντύπωση μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν ότι είχαμε βρει πλαίσιο συνεννόησης. Είχαμε πρωτοφανές μπαράζ υπερπτήσεων και διαρκή ανακίνηση του αδιανόητου επιχειρήματος περί δήθεν μειωμένης κυριαρχίας στα ελληνικά νησιά. Αυτή η ρητορική δεν μπορεί να μας οδηγήσει πουθενά. Υποχρέωση της χώρας μας είναι να εγείρει αυτή την προκλητικότητα και να αναζητά την υποστήριξη των συμμάχων μας, είτε μιλάμε για τις ΗΠΑ είτε για την ΕΕ. Αυτή η στήριξη ήρθε δημόσια χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις", απάντησε ο πρωθυπουργός ο οποίος σημείωσε ότι και στο παρελθόν έχουμε δει περιόδους με μεγάλη ένταση στη ρητορική.

"Εύχομαι, ελπίζω και ενθαρρύνω ανοιχτά την Τουρκία αυτή η ρητορική να μη μεταφραστεί και σε παραπάνω ένταση στο πεδίο. Η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα", υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι είμαστε "μακριά από αυτά" όπως και μακριά από την ένταση του καλοκαιριού του 2020 και είπε πως χρειάζεται αυτοσυγκράτηση από όλους. Αποτελεί, είπε, και πρόκληση στο πλαίσιο το ΝΑΤΟ καθώς δεν χρειάζονται πρόσθετες εστίες αναταραχής εντός της συμμαχίας.

Αναφερόμενος στην επισιτιστική κρίση καθώς 20 εκ. τόνοι σιταριού είναι εγκλωβισμένοι στην Ουκρανία με μόνο τρόπο μεταφοράς μέσω θάλασσας, ανέφερε ότι η Τουρκία έχει ένα ρόλο να παίξει στη Μαύρη θάλασσα όπως και η Ελλάδα με τη μεγαλύτερη ναυτιλία. "Ας δούμε τα πεδία εκείνα που θα μπορούσαμε υπό τις κατευθύνσεις του ΟΗΕ να συνεργαστούμε και να προσφέρουμε όλοι υπηρεσία", συνέχισε και είπε πως η ρητορική της Τουρκίας ξεπερνάει τα όρια και "από ένα σημείο και μετά γίνεται γραφική".

"Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος πρόεδρος έχει πει ότι δεν μου μιλάει. Το είχε πει και μετά τον Έβρο. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε γιατί πρέπει να μιλάμε. Εγώ δεν κρατάω μούτρα. Θα υπερασπίζομαι όμως τις ελληνικές θέσεις με τη σιγουριά ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας", απάντησε ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ταγίπ Ερντογάν με την ευκαιρία της συνόδου του ΝΑΤΟ τέλος του μήνα στη Μαδρίτη.

Για το χρόνο των εκλογών ο πρωθυπουργός δήλωσε πως έχει πει ότι θα εξαντληθεί η τετραετία καθώς αυτό πιστεύει ότι ορίζει η θεσμική τάξη.

Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η Ελλάδα του 2015

Παράλληλα σημείωσε: "Από τον Ιούλιο μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο της κυβέρνησης. Έχω δεσμευτεί ότι σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι βλέπουμε πια το τέλος της κυβερνητικής θητείας δεν είναι άλλοθι για να σταματήσουμε να παράγουμε κυβερνητικό έργο. Γι' αυτό το επόμενο εξάμηνο θα είναι πλούσιο όπως και μέχρι τον Αύγουστο όταν θα κλείσει για λίγες ημέρες η Βουλή. Είναι σημαντικό, καθώς έχουμε 12 μήνες μπροστά μας, να μην εγκλωβιστεί η χώρα σε αφόρητη πολιτική τοξικότητα και σε διάλογο με κραυγές και κατηγορίες χωρίς προγραμματική επιχειρηματολογία".

Ο κ. Μητσοτάκης έφερε ως παράδειγμα τη φωτιά το Σάββατο. "Αντιμετωπίστηκε πιστεύω καλύτερα από άλλες φορές. Το είπαν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Είχαμε ομοβροντία κατηγοριών από την αντιπολίτευση, ειδικά την αξιωματική αντιπολίτευση. Πιστεύει κανείς ότι δεν θα έχουμε φωτιές το καλοκαίρι; Το ζήτημα είναι πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, πως πήραμε το μάθημά μας και γινόμαστε καλύτεροι. Ο πολιτικός διάλογος της αντιπολίτευσης έχει ξεπεράσει τα όρια. Υπάρχει μηδενιστική κριτική για όλα. Για τα πάντα στον πλανήτη φταίει ο Μητσοτάκης. Αν αυτό έχει ανταπόκριση στις δημοσκοπήσεις, ας το κρίνουν οι ίδιοι", συνέχισε.

Είπε επίσης ότι δέχεται την σκληρή προγραμματική αντιπαράθεση αλλά δεν θα δεχτεί διαστρέβλωση στοιχείων, γενικούς αφορισμούς ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους θανάτους στην πανδημία και ψέματα που αδικούν τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ.

"Κάνω έκκληση να επαναφέρουμε την πολιτική σε ένα επίπεδο σκληρής προγραμματικής αντιπαράθεσης η οποία θα θυμίζει αυτά που ζήσαμε πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η Ελλάδα του 2015. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να καβαλήσουν στο άλογο της δυσαρέσκειας η οποία υπάρχει για προβλήματα που είναι παγκόσμια", συνέχισε.

Στις 14 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το ρεύμα

Ερωτηθείς για την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατά εφεδρείες. Είπε ότι στις 14 Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την επιστροφή ποσού έως 600 ευρώ που ισοδυναμεί με το 60% της υπερβάλλουσας δαπάνης στο ρεύμα από το Δεκέμβριο έως το Μάιο και από τον Ιούλιο μπαίνει σε εφαρμογή το νέο σύστημα τιμολόγησης το οποίο εξουδετερώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής.

Για τα καύσιμα είπε ότι ήδη έγινε μια παρέμβαση στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας ενώ για την χρηματοδότηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια η κυβέρνηση φορολόγησε με 90% τα υπερκέρδη των εταιρειών, κάτι που δεν ψήφισε κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί.

"Είμαστε μπροστά σε παγκόσμια κρίση η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία και θα εξακολουθήσει να το κάνει στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο της εξόδου από την επιτήρηση και της κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023", υπογράμμισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Απίστευτη ανατροπή σε καταγγελία για ενδοικογενειακή βία

ΗΠΑ: Αγοράκι 2 χρονών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε