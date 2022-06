Πολιτική

Μπαχτσελί: Πρόκληση η επίσκεψη Μητσοτάκη στα νησιά - Οι καρδιές των Δωδεκανήσων είναι προς την Τουρκία

Νέο παραλήρημα του ηγέτη των εθνικιστών κατά της Ελλάδας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και η «γαλήνη» στο Αιγαίο βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης στην κοινοβουλευτική του ομάδα.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί βάζοντας τα θέματα στο δικό του..πρίσμα έκανε λόγο για «προκλήσεις» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος όπως είπε «θα πληρώσει το λογαριασμό», κάλεσε όσους «θέλουν να πνιγούν στο Αιγαίο, να μην σταματήσουν» και είπε πως «τα πρόσωπα και οι καρδιές των Δωδεκανήσων είναι προς την Τουρκία».

«Ο Μητσοτάκης, που επιχείρησε να προκαλέσει την Τουρκία επισκεπτόμενος τα νησιά, βρίσκεται σε κατάσταση πρόκλησης για να δημιουργήσει κλίμα ένοπλης σύγκρουσης, εάν χρειαστεί.

Επιθυμία μας είναι το Αιγαίο να είναι μια θάλασσα γαλήνης και ευημερίας. Αν συμβεί το αντίθετο, μόνο ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Πρέπει να ξέρει ο Μητσοτάκης ότι όποιος ανεβαίνει στο άλογό του, θα πέσει πολύ γρήγορα και θα χιονίσει στα βουνά που εμπιστεύεται. Όσοι θέλουν να πνιγούν στο Αιγαίο ας μην σταματήσουν καθόλου, ας συνεχίζουν να έρχονται απέναντί μας. Η ελληνική κυβέρνηση φταίει. Τα πρόσωπα και οι καρδιές των Δωδεκανήσων είναι προς την Τουρκία», είπε στην ομιλία του ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

