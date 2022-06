Κοινωνία

Ελευσίνα: Εργατικό δυστύχημα με θύμα ανθυποπλοίαρχο

Θανάσιμος τραυματισμός ναυτικού, σε ιδιωτικό ναυπηγείο της Ελευσίνας.

Ένας 28χρονος αλλοδαπός ανθυποπλοίαρχος τραυματίστηκε θανάσιμα σε δεξαμενόπλοιο με σημαία από τις Μπαχάμες, κατά τη διάρκεια εργασιών σε ιδιωτικό ναυπηγείο στο λιμάνι της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του προκλήθηκε από την έκρηξη πυροσβεστήρα κατά τη διάρκεια αναγόμωσης.

Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη αρχικά από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ από την οικεία Λιμενική Αρχή παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος του εν λόγω πλοίου, ενώ διενεργείται προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.

