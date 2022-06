Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ – Ανάπτυξη: “Έτρεξε” με 7% το πρώτο τρίμηνο του 2022

«Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ισχυρή ανάπτυξη της τάξης του 7% παρουσίασε η οικονομία το α' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο πέρυσι καταγράφηκε άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,3%.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 7% προήλθε από τις εξής μεταβολές των επιμέρους μεγεθών:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 10,5% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 11,6% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,8%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν κατά 12,7%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 23%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 17,5% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,5%).

Ενώ, σε σχέση με το δ' τρίμηνο πέρυσι υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,5% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,5% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,8%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν κατά 3,7%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,6% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,4%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5,6% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 8,9%).

Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις

«Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του ΑΕΠ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «οι επιδόσεις αυτές σηματοδοτούν μία δυναμική εκκίνηση για την πορεία του ΑΕΠ στο σύνολο του τρέχοντος έτους, θέτοντας τις βάσεις για επίτευξη ανάπτυξης υψηλότερης των εκτιμήσεων».

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών:

«Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το α’ τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το ΑΕΠ της χώρας μας αυξήθηκε κατά 7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, που υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις που υφίσταται από την ενεργειακή κρίση και τα κύματα ακρίβειας τα οποία αυτή προκαλεί, διατηρεί ισχυρή δυναμική. Ενώ, ενθαρρυντικό για τις προοπτικές και τη δυναμική της οικονομίας είναι το γεγονός ότι η αύξηση του ΑΕΠ εδράζεται, μεταξύ άλλων, στη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Οι επιδόσεις αυτές σηματοδοτούν μία δυναμική εκκίνηση για την πορεία του ΑΕΠ στο σύνολο του τρέχοντος έτους, θέτοντας τις βάσεις για επίτευξη ανάπτυξης υψηλότερης των εκτιμήσεων.

Με συνέπεια, αποφασιστικότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και εφαλτήριο όσα έχουμε πετύχει όλοι μαζί, συνεχίζουμε τον απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα και ανοδικό δρόμο που έχουμε χαράξει για να οδηγήσουμε την οικονομία μας σε ένα περιβάλλον υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας περισσότερων νέων θέσεων απασχόλησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής»..

