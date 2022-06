Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Sow".

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ευτύχη Μπλέτσα. O αγαπημένος παρουσιαστής, που έχει καταφέρει με την εκπομπή του «Happy Traveller» να ταξιδέψει σε περίπου 99 χώρες, μιλάει για τα ταξίδια του, τη γυναίκα του, Ηλέκτρα, που είναι συνοδοιπόρος του στη ζωή και στη δουλειά, αλλά και για τις κόρες τους που τους συντροφεύουν σε όλο τον κόσμο.

Σε ποια χώρα θα μπορούσε να ζήσει; Πού έχασε το διαβατήριό του; Ποια μέρη του χάρτη δεν έχει επισκεφτεί ακόμα; Τέλος, ο Ευτυχής με την κιθάρα του τραγουδάει το «παστίτσιο της μαμάς» και θυμάται την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στο πλευρό του Γρηγόρη.

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» είναι και η Εβίτα Σερέτη. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, με τη γνήσια λαϊκή φωνή, αναφέρεται στην αγάπη της για το τραγούδι, για τις συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα σε μεγάλες πίστες, αλλά και για την επιλογή της να ακολουθήσει τη δική της πορεία σε μικρότερα μαγαζιά.

Τέλος, η Εβίτα, μαζί με την ορχήστρα της, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο τα τραγούδια της που την έκαναν να ξεχωρίσει και της χάρισαν εκατομμύρια views στο YouTube.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

