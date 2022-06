Life

MTV 2022: Εκθαμβωτικές παρουσίες που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί! (εικόνες)

Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens και Olivia Rodrigo έκλεψαν την παράσταση.

Η ετήσια τελετή για τον εορτασμό σεναρίου σε τηλεόραση και κινηματογράφο πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες με μεγάλη επιτυχία!

Το κόκκινο χαλί των MTV 2022 ανέδειξε τις πιο μοντέρνες και κομψές εμφανίσεις της σεζόν με την Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens και Olivia Rodrigo να κλέβουν τις εντυπώσεις.

Oικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η αισθησιακή ηθοποιός, Vanessa Hudgens, η οποία μάγεψε με το εντυπωσιακό Vera Wang φόρεμα της, ενώ η λατρεμένη Jennifer Lopez εμφανίστηκε με leather Monot δημιουργία.

