Τηλεθέαση - “Καλημέρα Ελλάδα”: Πρωτιά και ρεκόρ σεζόν

Ρεκόρ τηλεθέασης για τη φετινή σεζόν και πρωτιά με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε την Δευτέρα 6 Ιουνίου το "Καλημέρα Ελλάδα" με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Πρωτιά και ρεκόρ σεζόν σημείωσε το «Καλημέρα Ελλάδα» την Δευτέρα 6 Ιουνίου.

Η εκπομπή ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της, καταγράφοντας 23,1%, την υψηλότερη επίδοσή της, στο δυναμικό κοινό 18-54, από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 5,5 μονάδες.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ενημερώθηκαν από το «Καλημέρα Ελλάδα», με το ανδρικό κοινό να «χτυπάει» 45,6%, και το γυναικείο να φτάνει έως και 22,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή σε τέταρτο (07:30-07:45) έφτασε το 27%.

Εν τω μεταξύ, ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της πολύχρονης συνεργασίας του με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέλη της οικογένειας του ΑΝΤ1 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία του σταθμού, αποτελώντας σταθερή αξία στο πρόγραμμά του.

