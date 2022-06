Πολιτισμός

Ουκρανία - ΕΕΣ: Νέα αποστολή βοήθειας (εικόνες)

Έκτη ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς ενίσχυση των πληγέντων του καταστροφικού πολέμου.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, γιορτάζει τη συμπλήρωση 145 χρόνων από την ίδρυση του, αποστέλλοντας την 6η κατά σειρά ανθρωπιστική βοήθεια εντός της Ουκρανίας, προς ενίσχυση των πληγέντων του καταστροφικού πολέμου.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής (10/6, στις 9 π.μ.), θα αναχωρήσουν από την Κεντρική Αποθήκη του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα τρία (3) φορτηγά, μεταφέροντας σαράντα (40) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη πρώτης ανάγκης, αντισηπτικά, εμφιαλωμένα νερά, ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.) με προορισμό το Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, όπου βρίσκονται οι Κεντρικές Αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού. Η μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. θα διανεμηθεί άμεσα και με ασφάλεια στους κατοίκους της Ουκρανίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη χώρα και στερούνται βασικών ειδών διαβίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένη από νοσηλεύτριες και τους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ, παραμένει από τις αρχές Μαρτίου στο Σιρέτ της Ρουμανίας (σύνορα με Ουκρανία), προσφέροντας πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στους εκτοπισμένους Ουκρανούς (περίπου 50-60 περιστατικά ημερησίως) που διαφεύγουν από τη φρίκη του πολέμου μέσω της Ρουμανίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, τους πολίτες, τις εταιρείες και τους οργανισμούς, σεόλη την Ελλάδα, για την τεράστια και συγκινητική στήριξη και ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του για ενίσχυση των πληγέντων του πολέμου.

