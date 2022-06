Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Αθήνα: Τριπλή ενίσχυση στα Αστυνομικά Τμήματα της πρωτεύουσας

Η ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων της πρωτεύουσας είναι από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αθήνα, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Όπως τόνισε ο υπουργός, το ζήτημα της αντιμετώπισης της παραβατικότητας στην πρωτεύουσα συζητήθηκε εκτενώς κατά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Δημάρχου Αθηναίων και των συνεργατών του: «Η δράση μας όλο αυτό το διάστημα είναι δράση καθημερινής συνεργασίας, γιατί τα προβλήματα είναι σημαντικά και οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο. Ο στόχος μας πάντα είναι το καλύτερο», επεσήμανε ο Υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην συνεχή, καθημερινή και συντονισμένη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, αλλά και στα αποτελέσματα των ειδικών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, όπου μέσα σε δυόμιση μήνες συνελήφθησαν περί τους 1000 παράνομους μετανάστες: «Θέλουμε να πετύχουμε το μάξιμουμ. Μερικά πράγματα είναι αλήθειες και πρέπει να τα μάθουν οι πολίτες. Από τις 15 Μαρτίου μέχρι χθες, η Ελληνική Αστυνομία έχει συλλάβει 1.000 παράνομους μετανάστες και τους έχει οδηγήσει τα κέντρα προσωρινής κράτησης. Αυτοί θα παραμείνουν στα κέντρα προσωρινής κράτησης και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες να επιστρέψουν στις πατρίδες τους από τη στιγμή που είναι παράνομοι», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Αναφορικά με τις συλλήψεις για ναρκωτικά, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το θέμα συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης με τον Δήμαρχο Αθηναίων και τόνισε πως η αντιμετώπιση των χρηστών ναρκωτικών ουσιών απαιτεί ειδική διαχείριση και ευρεία συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων: «Το θέμα με τους χρήστες ναρκωτικών θέλω να σας πω ότι είναι πολύ δυσκολότερο. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι και ότι έχουν ανάγκη στήριξης της κοινωνίας. Δε μπορούμε να τους πάμε στα κρατητήρια της αστυνομίας. Εδώ χρειάζεται να κάτσουμε πολύ σοβαρά να συνεργαστούμε ο Δήμος, το Υπουργείο Υγείας, η αστυνομία, οι δομές που αντιμετωπίζουν το θέμα των ναρκωτικών για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτού το προβλήματος. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι και η ευθύνη της αστυνομίας αυτή η ιστορία. Η Ελληνική Αστυνομία οτιδήποτε της ζητηθεί να κάνει, στο πλαίσιο της νομιμότητας και των αρμοδιοτήτων της, είναι πανέτοιμη να το κάνει. Η αστυνομία δεν φυλακίζει. Η Δικαιοσύνη αποφασίζει για τυχόν φυλάκιση ,τα δικαστήρια».

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, η ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων της πρωτεύουσας είναι από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που γίνεται πράξη: «Οι ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις επειδή είναι αποτελεσματικές θα συνεχίζονται και έχετε παρατηρήσει ότι πλέον δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά στο τόσα. Είναι μία καθημερινότητα για το κέντρο της Αθήνας και έχει αποτελέσματα. Για να έχουμε ισχυρότερη παρουσία στο Δήμο Αθηναίων της αστυνομίας, πρώτον, δεν φεύγει ούτε ένας αστυνομικός από τα Αστυνομικά τμήματα του δήμου Αθηναίων για τουριστικούς προορισμούς. Οι τουριστικοί προορισμοί θα καλυφθούν με αστυνομικούς από άλλες περιοχές της χώρας. Δεύτερον, το φθινόπωρο οι καινούργιοι 700 αστυνομικοί θα κατανεμηθούν όλοι μέσα στα πλαίσια της αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής. Τρίτον, 1η Ιουλίου οι 185 ειδικοί φρουροί που μπαίνουν στα πανεπιστήμια, στην πανεπιστημιακή αστυνομίας, αυτή τη στιγμή διατίθενται στα Αστυνομικά τμήματα του δήμου Αθηναίων για τη δύσκολη περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου. Και τέλος, οι αστυνομικές δυνάμεις που απελευθερώνονται από την μεταφορά των δικογράφων αφοσιώνονται και αυτές στα θέματα ασφάλειας του δήμου Αθηναίων».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού των ταυτοτήτων και των διαβατηρίων η εξέλιξη του οποίου θα καθοριστεί από την απόφαση του ΣτΕ: «Το θέμα βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχει διαγωνισμός σε εξέλιξη, υπάρχουν ενστάσεις από όλες τις εταιρείες προς όλες τις άλλες και το ΣτΕ θα αποφασίσει. Ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν διανοούμαι να κάνω τίποτε άλλο από το να εφαρμόσω την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όποια και αν είναι αυτή».

