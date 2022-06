Υγεία - Περιβάλλον

Τσίπρας για ΕΣΥ: Αυτό είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της προηγούμενης κυβέρνησης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τι είπε για εκλογές και ελληνοτουρκικά.

Την ανάγκη ενός "ολιστικού σχεδίου" για την ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας ανέδειξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συζήτηση που είχε σήμερα με τους δημοσιογράφους Μπάμπη Κούτρα και Αντώνη Σρόιτερ και τους καθηγητές Γιάννη Καλομενίδη, Αθηνά Λινού και Αθανάσιο Τσακρή, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Το Σύστημα Υγείας στη Νέα Εποχή».

«Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η πανδημία ανέδειξε τεράστιες ελλείψεις σε παγκόσμια κλίμακα, σε πανευρωπαϊκή και στη χώρα μας», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι κατά τα μνημονιακά χρόνια σημειώθηκε «δραματική αφαίμαξη» της δημόσιας υγείας με αποτέλεσμα τώρα να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με «δραματικούς δείκτες» θνησιμότητας και παραπέμποντας στη Μαύρη Βίβλο για την Υγεία που δημοσίευσε πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Απαντώντας στην κριτική ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ "μοιράζει λεφτά", ο Αλ. Τσίπρας τόνισε πως εκτός από τις μισθολογικές παρεμβάσεις και τις προσλήψεις που είναι, ωστόσο, αναγκαίες για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει ένα σχέδιο για τον θεσμικό αναπροσανατολισμό του. Αυτός περιλαμβάνει τη στήριξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η οποία, όπως υπενθύμισε αποτελεί μεταρρύθμιση της δικής του κυβέρνησης και η οποία χαρακτηρίστηκε "σοβιετικού τύπου" από την τότε αντιπολίτευση.

«Έχει μια λογική η στρατηγική για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας: επενδύουμε στην πρόληψη, φεύγουμε από ένα νοσοκομειοκεντρικό σύστημα που βασικός του άξονας είναι η θεραπεία και περνάμε σε ένα σύστημα που είναι αποκεντρωμένο και βασικός του άξονας είναι η πρόληψη και η αγωγή υγείας», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας.

Σημείωσε επίσης ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Υγεία δεν περιλαμβάνει μια ακραία αύξηση των δαπανών αλλά τη στήριξη της με 3 δισ. την επόμενη τριετία προκειμένου να υπάρξει αντιστοίχιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Αν ερχόμουν και σας έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε 3 δισ. για αμυντικές δαπάνες δεν θα μου λέγατε "πού τα βρήκες τα λεφτά". Γιατί όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία πάντοτε υπάρχει αυτή η ερώτηση;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος σε μια ακόμα βασική μεταρρύθμιση που προτείνεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τη διασυνδεσιμότητα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως «θα ήταν απόλυτα ημιτελές ένα σχέδιο συγκρότησης ενός επαρκούς δικτύου τοπικών μονάδων υγείας, κέντρων υγείας, οικογενειακού γιατρού εάν αυτό δεν διασυνδέεται μέσω της ψηφιοποίησης και του ατομικού φακέλου ασθενή». Όπως είπε, αυτή είναι μια κορυφαία μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το '18 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και παρόλο που πάγωσε τέσσερα χρόνια, τώρα εμφανίστηκε ως καινούργια.

Αναγκαία, χαρακτήρισε και την αντιμετώπιση του brain drain όσον αφορά τους γιατρούς, η οποία, όπως είπε, εξαρτάται κυρίως από το μισθολογικό, ωστόσο, προσέθεσε πως πρέπει να υπάρξουν και άλλα ουσιαστικά κίνητρα.

«Αν θες ένα ΕΣΥ ασφαλές, σύγχρονο λειτουργικό απέναντι στον πολίτη που πληρώνει, δεν μπορείς να έχεις το μυαλό σου μόνο σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς», διαμήνυσε στην κυβέρνηση.

Σενάρια εκλογών

Κληθείς να σχολιάσει τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, νωρίτερα στο ίδιο συνέδριο, ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, ο Αλ. Τσίπρας σχολίασε πως «είναι οξύμωρο, αλλά οι διαρροές για πρόωρες εκλογές προέρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο κάτοικος είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος τις διαψεύδει». «Εμείς βιαζόμαστε γιατί ένα πράγμα με ανησυχεί: τι θα παραλάβουμε ξανά», είπε, τονίζοντας πως «κάθε μέρα ξοδεύονται κρίσιμος χρόνος και πόροι για τη στήριξη της κοινωνίας». Χαρακτήρισε μάλιστα την κυβέρνηση «μια γνήσια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση σε λάθος εποχή», σημειώνοντας πως η κοινωνία «περνάει πρωτοφανή δυσκολία» λόγω της ακρίβειας και χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

Εξάλλου, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, είπε πως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν κυβερνητικοί συνασπισμοί, ωστόσο, πουθενά τα κόμματα δεν κανονίζουν εκ των προτέρων τη συνεργασία τους και τόνισε ότι η όποια συνεργασία δεν πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους δύο μεγάλους πόλους, αλλά ο ένας από αυτούς να συνεργάζεται με άλλα κόμματα.

Ερωτηθείς, μάλιστα, για την προηγούμενη εμπειρία κυβερνητικής συνεργασίας με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αναφέρθηκε στις ιδεολογικές αντιθέσεις μεταξύ τους κυρίως όσον αφορά τη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία , ενώ διερωτήθηκε τι θα γινόταν στην τρέχουσα συγκυρία με τη Ρωσία, αν δεν είχε λυθεί το Μακεδονικό.

Για τα ελληνοτουρκικά

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, είπε πως «η εικόνα δεν είναι καθόλου ευχάριστη» λόγω της «κλιμάκωσης της έντασης». Ο Αλ. Τσίπρας παρ' όλο που επέρριψε τις ευθύνες στον Τούρκο Πρόεδρο, έκανε λόγο για «αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής» και προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «επικίνδυνες ατραπούς» γιατί παρά την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, οι σύμμαχοι επιμένουν στη λογική "βρείτε τα".

Για τον νόμο "Κατρούγκαλου"

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της προηγούμενης κυβέρνησης, ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ο νόμος "Κατρούγκαλου" είναι από τους πιο παρεξηγημένους νόμους», επισημαίνοντας πως ήταν «αδιαμφισβήτητο» ότι το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα ήταν «μη βιώσιμο» και θα έπρεπε αργά ή γρήγορα να αναθεωρηθεί, «ανεξαρτήτως τρόικας».

Ο ίδιος υποστήριξε πως ο νόμος αυτός ήταν «απόλυτα διαφανής» και διακρινόταν από δικαιοσύνη στο μοίρασμα των βαρών και των ωφελειών, ενώ προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που «έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι κάποιες «μικρές αλλά σημαντικές αβαρίες» που αφορούσαν τη μεσαία κυρίως τάξη έγιναν υπό την πίεση της τρόικας και διορθώθηκαν μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Υπογράμμισε, επίσης, ότι το ασφαλιστικό σύστημα θεωρείται πλέον βιώσιμο για τις επόμενες δεκαετίες, αφήνοντας αιχμές προς την κυβέρνηση ότι «φορτώνει στη μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού», μια άλλη "αντίληψη" που έχει για το πώς πρέπει να είναι το ασφαλιστικό σύστημα.

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να πιστεύει πως ήταν σωστή επιλογή η μεγάλη περικοπή των συντάξεων

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, για τις δηλώσεις του για την Οικονομία και το ασφαλιστικό στο συνέδριο της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» και το ygeiamou.gr με τίτλο «Το Σύστημα Υγείας στη νέα εποχή» εξαπολύει σε δήλωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου αναφέρει στη δήλωσή του

«Ο κ. Τσίπρας, με την εμμονή του στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου, δείχνει ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως ήταν σωστή επιλογή η μεγάλη περικοπή των συντάξεων. Όπως εξακολουθεί να υποστηρίζει την πολιτική του που οδήγησε στη φτωχοποίηση των μεσαίων στρωμάτων. Κι όσο η πραγματικότητα δεν βολεύει, το αφήγημά του φτιάχνει μια νέα πραγματικότητα στα μέτρα του με μόνιμο εργαλείο τα Tsipronomics. Η Κυβέρνηση αντίθετα βρίσκει τρόπους, μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα αλλά και να στηρίζει την κοινωνία στην κατεύθυνση μετριασμού των επιπτώσεων της εισαγόμενης ακρίβειας».

Απάντηση Πλεύρη απάντησε στον Τσίπρα για "τον οικογενειακό γιατρό"

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης απάντησε στον αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στα όσα είπε στην ομιλία του στο συνέδριο Υγείας του Πρώτου Θέματος για τον οικογενειακό γιατρό.

Ο υπ. Υγείας σε δήλωση του επισημαίνει: « Ο Α.Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη ενδυνάμωσης της ΠΦΥ και του οικογενειακού ιατρού. Αυτό ακριβώς διασφάλισε η Νέα Δημοκρατία ψηφίζοντας τον νόμο «Γιατρός για όλους» που για πρώτη φορά βάζει τις βάσεις ανάπτυξης της ΠΦΥ και θεσμοθέτησης του δωρεάν προσωπικού γιατρού για τον κάθε πολίτη. Λεπτομέρεια, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το νομοσχέδιο".

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος: Συνελήφθη ληστής... ετών 15

Γυναικοκτονία στη Δράμα: ο καυγάς που οδήγησε στη δολοφονία

Φάρσαλα: Φίδι σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου (εικόνες)