Κοινωνία

Προφυλακιστέος ο εμπρηστής της Μαλακάσας

Στη φυλακή οδηγείται ο Βρετανός που συνελήφθη στη Μαλακάσα, την ώρα που έβαζε φωτιά στο δάσος.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον Ανακριτή για το κακούργημα του εμπρησμού δάσους στον ανακριτή ο 31χρονος Βρετανός που συνελήφθη το πρωί της Κυριακής μετά από καταγγελίες κατοίκων στη Μαλακάσα ότι επιχείρησε να προκαλέσει πυρκαγιά κοντά στην Εθνική οδό.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο που υπέδειξαν οι καταγγέλοντες, όπου ο αλλοδαπός είχε βάλει μία μικρή φωτιά με ξερά χόρτα και ένα εκκλησιαστικού τύπου κερί και επιχειρούσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε αναπτήρες, κεριά κι ένα φιαλίδιο από γκαζάκι. Επίσης είχε τρεις διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις χωρίς ταυτοποιήσιμους συνδρομητές.

