Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan General: διεθνής διάκριση για τον δρ. Γεώργιο Βασταρδή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δρ Γεώργιος Βασταρδής καθοδηγεί χειρουργούς σπονδυλικής στήλης στις νεότερες ενδοσκοπικές τεχνικές σε συνέδριο της Αυστραλίας

Άλλη μία διεθνής διάκριση για τον δρ Γεώργιο Βασταρδή, MD, PhD, Ambassador και Διεθνή Εκπαιδευτή (International Instructor - Κey Opinion Leader) της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης για την Elliquence (NEW YORK, USA), Εξειδικευμένο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντή Κλινικής Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan General.

Στο 33ο ετήσιο συνέδριο της εταιρίας σπονδυλικής στήλης της Αυστραλίας ή Spine Society of Australia 33rd Annual Scientific Meeting προσεκλήθη ο δρ Βασταρδής για να παρουσιάσει ομιλία με θέμα «Ενδοσκοπική και Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης. Εκπαίδευση για τα πρώτα χειρουργεία. Καθοδήγηση για την αποφυγή επιπλοκών». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 27 έως την Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Ιδιαίτερα τιμητικό ήταν το μήνυμα καλωσορίσματος στον δρ Γεώργιο Βασταρδή, MD, PhD, ως έναν από τους διεθνώς κορυφαίους εκπαιδευτές για την Ενδοσκοπική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης μαζί με τον Prof Gaines, Διευθυντή του Προγράμματος Υποτροφιών για την χειρουργική αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της Σπονδυλικής Στήλης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μιζούρι, ΗΠΑ.

Η ομιλία του δρ Γεώργιου Βασταρδή η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία, ήταν εξαιρετικής σημασίας, καθώς καθοδήγησε τους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης για τις νεότερες ενδοσκοπικές τεχνικές και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές προκειμένου να ξεκινήσει η αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών στην Αυστραλία.

Παράλληλα, κατά τη διαμονή του εκεί, πραγματοποιήθηκαν live Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις Σπονδυλικής Στήλης από τον δρ Γεώργιο Βασταρδή στο Norwest Private Hospital, Sydney της Αυστραλίας μαζί με τους ιατρούς που ήθελαν να εκπαιδευτούν στις Ενδοσκοπικε?ς Χειρουργικές τεχνικές, τον Dr Prashanth Rao, Νευροχειρουργό, Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης στο Norwest Private Hospital, Sydney και τον Dr Ralph Mobbs, Ιδρυτή και Διευθυντή της Neuro Spine Clinic στο Prince of Wales Private Hospital. Επίσης, επισκέφτηκε το Macquarie University Hospital & Clinic, Australia για hands-on training series courses στην Ενδοσκοπική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Spine Society of Australia 33rd Annual Scientific Meeting βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Δράμα: ο καυγάς που οδήγησε στη δολοφονία

ΗΠΑ: Αγοράκι 2 χρονών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του

Φάρσαλα: Φίδι σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου (εικόνες)