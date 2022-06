Κοινωνία

Κορκονέας: Νέα δίκη για τα ελαφρυντικά - Τι λέει η οικογένεια του Γρηγορόπουλου

Η δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή την αυριανή δίκη στην Λαμία που θα κρίνει το θέμα των ελαφρυντικών στον καταδικασθέντα Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Αύριο έχει προσδιοριστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας η νέα δίκη του Επαμεινώνδα Κορκονέα, για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008 από την οποία θα κριθεί αν θα αναγνωριστούν ή όχι ελαφρυντικά στον κρατούμενο πρώην αστυνομικό, ζήτημα που θα κρίνει και την παραμονή του ή όχι στην φυλακή .

Οι συνήγοροι της οικογένειας του 15χρονου μαθητή, Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου με δήλωση τους αναφέρουν πως "Αύριο θα βρισκόμαστε και πάλι στη Λαμία, διεκδικώντας, και πάλι, Δικαιοσύνη για τον Αλέξανδρο. Και θα βρεθούμε απέναντι, και πάλι, στην ενεργοποίηση μηχανισμών για την υπόθαλψη και εξυπηρέτηση του υπαιτίου της δολοφονίας του παιδιού".

Στην δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας του 15χρονου που δέχθηκε θανάσιμο πλήγμα από το όπλο του αστυνομικού αναφέρεται μεταξύ άλλων:

"Υπενθυμίζουμε ότι το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο 'Αμφισσας, που έκρινε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό το 2010, δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον Επαμεινώνδα Κορκονέα και επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, που τον έκρινε ένοχο ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με άμεσο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, του αναγνώρισε, εντελώς αντιφατικά και σκανδαλωδώς, ελαφρυντικό, και με ποινή κάθειρξης δεκατριών ετών τον αποφυλάκισε, αθωώνοντας ταυτόχρονα το συνεργό του, Βασίλειο Σαραλιώτη, προκαλώντας την άμεση αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση της σχετικής απόφασης, που τελικώς αποφασίστηκε με την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, στις 18 Μαρτίου 2022".

Τονίζεται δε ότι "Με ταχύτητα φωτός, μετά την αναίρεση και μετά την εκ νέου σύλληψη Κορκονέα, ο Εισαγγελέας Εφετών Λαμίας προσδιόρισε την υπόθεση στην πρώτη διαθέσιμη δικάσιμο, στις 11/5/2022, εν κρυπτώ και αποκλείοντας την πλευρά της οικογένειας του Αλέξανδρου. Και, μετά την επ' αόριστον αναβολή που αποφάσισε το ΜΟΕ Λαμίας στις 11/5/2022, και πάλι αστραπιαία κινήθηκε ο Εισαγγελέας Εφετών Λαμίας, προσδιορίζοντας, την αμέσως επόμενη ημέρα 12/5/2022 την υπόθεση για αύριο 8/6/2022- και πάλι στην πρώτη διαθέσιμη δικάσιμο. Αυτή η εισαγγελική σπουδή προκαλεί ενοχλητικούς προβληματισμούς, σε συνδυασμό με την πληροφόρησή μας ότι η υπεράσπιση Κορκονέα κομπάζει πως έχει εξασφαλίσει την, εκ νέου, άμεση αποφυλάκισή του, με την αναγνώριση, και πάλι, ελαφρυντικού στον ένοχο για τη δολοφονία του Αλέξανδρου. Τα γεγονότα αυτά και η πρωτοφανής επίσπευση του προσδιορισμού, εκ μέρους του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, αναβιώνουν όσα διαδραματίστηκαν, ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις, το 2019, που οδήγησαν στην σκανδαλώδη, αναιρεθείσα πλέον, απόφαση, την οποία και τότε καταγγείλαμε".

