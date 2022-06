Πολιτισμός

Σχολές Γονέων από το ΕΚΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα και τι προβλέπεται για την ύλη που θα επιχειρηθεί να μεταλαμπαδευτεί στους γονείς.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκινάει την υλοποίηση 60 διαδικτυακών τμημάτων Σχολών Γονέων, μέσα από τα οποία οι γονείς θα διδαχθούν τους σωστούς τρόπους προσέγγισης των παιδιών τους, θα δοθούν συμβουλές που θα αφορούν στη βελτίωση των σχέσεων γονιών - παιδιών καθώς και στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν στην οικογένεια.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ και απευθύνεται στους 40.000 ωφελούμενους του Προγράμματος.

Ο σχεδιασμός των σχολών γονέων αντλεί τεχνογνωσία από την πρόσφατη και απόλυτα επιτυχημένη δράση της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, “Μένουμε σπίτι… και μένουμε καλά”, ένα πρόγραμμα επτά εξ αποστάσεως διαλέξεων/συζητήσεων με γονείς που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2020 προκειμένου να ανταποκριθεί στις πρωτόγνωρες και πιεστικές ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19.

Η δράση των «Σχολών Γονέων» έχει υιοθετήσει την εξής προσέγγιση:

Η Επιστημονική Ομάδα του Έργου, η οποία απαρτίζεται από 8 καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διαμορφώσει το εκπαιδευτικό υλικό και έχει εκπαιδεύσει 38 επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς) που θα αναλάβουν τον ρόλο του εκπαιδευτή-συντονιστή των τμημάτων που θα συγκροτηθούν. Οι εκπαιδευτές είναι όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, έχουν πολύχρονη εκπαίδευση σε αντικείμενα σχετικά με τις ενότητες του Προγράμματος, και είναι συνεργάτες του Τμήματος Ψυχολογίας στις διάφορες δράσεις του. Ο εκπαιδευτής-συντονιστής της ομάδας παρέχει τις επιστημονικές του γνώσεις και την επαγγελματική του εμπειρία γύρω από τα θέματα που αναλύονται σε κάθε συνάντηση, με τεκμηρίωση σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που προέρχονται από τα διάφορα πεδία της ψυχολογίας, ενώ ενθαρρύνει και συντονίζει τη συζήτηση που θα ακολουθεί την παρουσίασή του.

Έχει προγραμματιστεί η λειτουργία 60 τμημάτων Σχολών Γονέων. Σε καθένα από αυτά, η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία, εξ αποστάσεως και θα έχει διάρκεια 2,5 μήνες (ή 10 τρίωρες συναντήσεις).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δήλωσε, «Οι σχολές γονέων της Περιφέρειας Αττικής έρχονται να ενισχύσουν το ρόλο των γονέων και να τους βοηθήσουν να αντιληφθούν τις ανάγκες των παιδιών τους. Οι σχολές γονέων έχουν σκοπό να παρέχουν χρήσιμες συμβουλές από εξειδικευμένους επιστήμονες στην ψυχική υγεία, την αναπτυξιακή, τη σχολική, την κοινωνική, και τη γνωστική ψυχολογία, ώστε οι γονείς να έχουν επιστημονική υποστήριξη στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους. Πρόκειται για μια προσπάθεια που είμαι σίγουρος πως θα βοηθήσει ουσιαστικά την οικογένεια σε μια τόσο δύσκολη στιγμή».

Οι ωφελούμενοι γονείς του ΤΕΒΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας ΕΔΩ

