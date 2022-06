Νέος πνιγμός στην Κρήτη

Κοινωνία

"Μάστιγμα" και φέτος οι πνιγμοί στην θάλασσα.

Νέος θάνατος από πνιγμό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στις θάλασσες της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα όταν το Λιμεναρχείο της Χώρας Σφακίων ειδοποιήθηκε για άνθρωπο που επέπλεε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα έσπευσε στην περιοχή σκάφος του λιμενικού αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς και γιατρός από το τοπικό Κέντρο Υγείας. Άνδρες του Λιμενικού Σώματος ανέσυραν τον 75χρονο άνδρα στην ακτή ωστόσο ήταν ήδη αργά για να του προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τον άτυχο 75χρονο Γερμανό αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο τμήμα του Λιμενικού Σώματος ενώ φως θα ρίξει και η νεκροψία/νεκροτομή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3/6 σημειώθηκαν… τρεις πνιγμοί ανθρώπων στις θάλασσες της Κρήτης μόλις μέσα σε λίγες ώρες.

