Ομάδα ΔΙΑΣ: Μεταφορά βρέφους στο Παίδων - Κατάπιε αντικείμενο και δεν ανέπνεε (βίντεο)

Συγκλονίζει το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, με τις προσπάθειες των αστυνομικών να "εκμηδενιστούν' χρόνος και απόσταση.

Δραματική επιχείρηση διάσωσης στήθηκε από ομάδα της ΔΙΑΣ για τη μεταφορά ενός βρέφους μόλις μερικών μηνών με δυσχέρεια στην αναπνοή

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των ανδρών της αστυνομίας να φτάσουν έγκαιρα στο νοσοκομείο για να σωθεί το παιδί.

Όλα συνέβησαν στις 02 Ιουνίου 2022, γύρω στις 8 το βράδυ.

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 305-1 λαμβάνει εντολή να παραλάβει το όχημα από τη Γλυφάδα, καθώς έπρεπε να φτάσει άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων.

Ο λόγος ένα βρέφος, 9,5 μηνών, που δεν μπορούσε να αναπνεύσει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταπιεί κάποιο αντικείμενο, που του έφραξε την αναπνευστική οδό.

Δόθηκε ένας αγώνας δρόμου, από όλες τις αστυνομικές δυνάμεις που συμμετείχαν για να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείτο για να φτάσει το παιδί στο Νοσοκομείο.

Το βίντεο καταγράφηκε απο κάμερα στο αυτοκίνητο του πατέρα του παιδιού, ο οποίος παράλληλα με την δημοσιοποίηση του, ευχαρίστησε όλους τους αστυνομικούς για την πολύτιμη βοήθεια τους.

?Παρέλαβαν το αυτοκίνητο από την Γλυφάδα, δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο…

?Πέμπτη 02/06/2022. Η Δ.ΙΑΣ. 305-1 συνδράμει στην άμεση μεταφορά ενός βρέφους μόλις 9,5 μηνών, στο Νοσοκομείο «Παίδων». Υπάρχει ενημέρωση πως έχει καταπιεί κάποιο αντικείμενο και δεν μπορεί να αναπνεύσει. pic.twitter.com/8DojbQgow1

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 7, 2022

