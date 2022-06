Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Λέων: Νέα ανάρτηση του ιατροδικαστή με αιχμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στη νέα του ανάρτηση ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Μία ανάρτηση με αιχμές έκανε ο Γρηγόρης Λέων με αφορμή την μυστηριώδη υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου από την Πάτρα, που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο twitter ότι “καθένας μπορεί να κάνει σενάρια και υποθέσεις αλλά μόλις επιβεβαιωθούν τα εργαστηριακά ευρήματα για τα δύο πρώτα παιδιά θα έχουμε μία και μόνο αλήθεια. Μετά θα αναζητούμε μόνο τις πραγματικές αιτίες θανάτου με βάση αυτά τα ευρήματα”.

“Τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση”, καταλήγει.

Καθένας μπορεί να κάνει σενάρια και υποθέσεις αλλά μόλις επιβεβαιωθούν τα εργαστηριακά ευρήματα για τα δύο πρώτα παιδιά θα έχουμε μία και μόνο αλήθεια. Μετά θα αναζητούμε μόνο τις πραγματικές αιτίες θανάτου με βάση αυτά τα ευρήματα. Τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση.#πατρα

— Γρηγόρης Λέων (@grigorisleon) June 7, 2022

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, εξελίξεις αναμένονται και για το φιαλίδιο με το μεταθανάτιο αίμα της Τζωρτζίνας, που βρέθηκε στο ψυγείο του νοσοκομείου.

Η οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου, θα κάνει αίτημα για την επανεξέταση, τόσο για το αίμα που εξετάστηκε και βρέθηκε κεταμίνη, όσο και στα επτά φιαλίδια που βρέθηκαν μετέπειτα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθων Παπαδόπουλος. Ο δικηγόρος, ανέφερε ακόμη ότι έχει συζυτήσει με την εντολέα του για την περίπτωση εγκληματικής ενέργειας των θανάτων Μαλένας και Ίριδας και είπε "εαν έχουμε υποψία ασφυκτικού θανάτου γιατί περιμένουμε έναν μήνα τα τοξικολογικά αποτελέσματα".

Ειδήσεις σήμερα:

Τράγκας - Σοφός: Για τον Φρέντι Τράγκα δεν είναι πάνω απ’ όλα το χρήμα (βίντεο)

Κορκονέας: Νέα δίκη για τα ελαφρυντικά - Τι λέει η οικογένεια του Γρηγορόπουλου

Κακοκαιρία: Πόσοι κεραυνοί έπεσαν σε 24 ώρες