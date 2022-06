Κόσμος

Τουρκία για Ελλάδα - Κύπρο: το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετεί τις στενόμυαλες απόψεις τους

Οργισμένη αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο ψήφισμα - “ράπισμα” της Ευρωβουλής για την Τουρκία.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζει τις στενόμυαλες προσπάθειες ενός ή δύο μελών της ΕΕ για το Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας ως προκατειλημμένες και μη ρεαλιστικές τις εκτιμήσεις της Ευρωβουλής, που περιγράφονται στο ψήφισμα – «ράπισμα» για την Τουρκία, που ψηφίστηκε την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «ενώ η ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της χώρας μας και της ΕΕ, μέσω αμοιβαίων προσπαθειών, είναι εμφανής, δεν αποδεχόμαστε και απορρίπτουμε τις προκατειλημμένες και μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση, η οποία αγνοεί αυτή την ανάγκη, με μια ρηχή και χωρίς οράματα προσέγγιση».

«Η πρωταρχική μας προσδοκία από το ΕΚ είναι να μην καταστεί εργαλείο στην ατζέντα στενόμυαλων κύκλων και να επιδείξει μια ενθαρρυντική στάση έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να αναβιώσει τη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει μέχρι στιγμής αντίθετη στάση. Αυτή η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ανέχεται ακόμη και μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων να φωλιάζουν στο ΕΚ και να κάνουν τρομοκρατική προπαγάνδα, δεν προκαλεί έκπληξη. Έτσι, το ΕΚ έχει χάσει τόσο την αξιοπιστία στα μάτια του τουρκικού κοινού», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Υπονοώντας την Κύπρο και την Ελλάδα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι «οι ισχυρισμοί στην έκθεση για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας καθώς και οι αβάσιμες απόψεις που αντικατοπτρίζουν τις στενόμυαλες προσπάθειες ενός ή δύο μελών της ΕΕ για το Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό δεν μας ωφελούν δεν έχουν καμιά νομική αξία για μας».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η προσδοκία μας από την ΕΕ είναι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Τουρκίας, να αναζωογονήσουν τη διαδικασία προσχώρησης σε αυτό το πλαίσιο, να επιταχύνουν τον διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, να αυξήσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως στο πλαίσιο της μεταναστευτικής συνεργασίας να υλοποιηθεί Σχέδιο Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Επανεισδοχής. Αυτή η έκθεση, η οποία αξιολογεί την Τουρκία με μια ρηχή προοπτική αντί περιέχει ενθαρρυντικά βήματα για τη ανάληψη αυτών των θεμάτων, αποτελεί νέο παράδειγμα της αποστασιοποιημένης, ιδεολογικής και προκατειλημμένης στάσης του ΕΚ και μόνο βλάπτει τη φήμη του ΕΚ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

