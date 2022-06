Αθλητικά

Nations League: “Στάθηκε όρθια” η Αγγλία, νίκησε η Φινλανδία, 6άρα η Τουρκία

Το πανόραμα των έξι αγώνων που διεξήχθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Η Γερμανία ετοιμαζόταν για... εκδίκηση ύστερα από τον αποκλεισμό της στο Euro 2020 από τη φάση των 16 κόντρα στην Αγγλία, όμως ο Χάρι Κέιν είχε διαφορετική άποψη. Ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε ξανά, όπως τον περασμένο Ιούνιο και έδωσε στα "τρία λιοντάρια" το βαθμό της ισοπαλίας 1-1 στο Μόναχο για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου στη League A του Nations League. Ο αγώνας είχε μεγάλη αγωνία, αν και όχι πολύ καλό ρυθμό. Οι τραυματισμοί των Κάλβιν Φίλιπς (αντικαταστάθηκε στο 14' από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ) και Ραχίμ Στέρλινγκ (συνέχισε) εμπόδισαν τους παίκτες να βρουν τα πατήματά τους, ωστόσο ένα γκολ του Γιόνας Χόφμαν θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, αν ο επιθετικός της Γκλάντμπαχ δεν ήταν οφσάιντ.

Στο 2ο ημίχρονο ο αγώνας ήταν καλύτερος και οι δύο τερματοφύλακες άρχισαν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο. Τα καλά σουτ των Άγγλων οδήγησαν τον Μάνουελ Νόιερ σε ορισμένες δύσκολες επεμβάσεις, ενώ και ο Τζόρνταν Πίκφορντ έκανε αποκρούσεις που είχαν τη σημασία τους για την έκβαση του αγώνα. Μπορεί να μην τα κατάφερε (και ίσως λανθασμένα) στο γκολ του Χόφμαν στο 50ό λεπτό από διαγώνια θέση, όμως στη συνέχεια κράτησε απαραβίαστη την εστία του και προσέφερε πλατφόρμα στους συμπαίκτες του για να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Κάποια καλά σουτ του Κέιν, του Μέισον Μάουντ και του Στέρλινγκ βρήκαν αντίπαλο τον Νόιερ, όμως στο 88' ο επιθετικός της Τότεναμ ανατράπηκε στην περιοχή από τον Ντάβιντ Ράουμ (σε μία φάση που έμοιαζε εκτεθειμένος και χρειάστηκε να κληθεί από τον VAR ο διαιτητής για να διαπιστώσει αν υπάρχει όντως ανατροπή) και σημείωσε το 50ό τέρμα του με το εθνόσημο, μένοντας μόνος στη 2η θέση, πάνω από τον Μπόμπι Τσάρλτον.

Η Ιταλία είναι η πρωτοπόρος στη βαθμολογία, αφού αποκαθήλωσε την προηγούμενη επικεφαλής, Ουγγαρία, χάρη στο 2-1 στην Τσεζένα. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι παρέταξε ξανά μία ενδεκάδα με πολλούς νεαρούς παίκτες, με τον 18χρονο Γουίλι Γκνοντό να ανταμείβεται για την ασίστ στο ντεμπούτο του με μια θέση στην κορυφή της επίθεσης. Η "σκουάντρα ατζούρα" ήταν ανώτερη στο 1ο ημίχρονο και βρήκε δύο όμορφα γκολ με τους Νικολό Μπαρέλα και Λορέντζο Πελεγκρίνι. Στο 2ο ημίχρονο η πίεσή της σχεδόν σε όλο το μήκος του αγωνιστικού χώρου συνεχίστηκε, όμως το μεγάλο πρόβλημά της ήταν η αστοχία. Παραλίγο να το πληρώσει αφού σε μία ανύπτοπτη φάση στο 61', ο Τζιανλούκα Μαντσίνι επιχείρησε να διώξει μία σέντρα κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Οι αλλαγές στα επόμενα λεπτά βοήθησαν ώστε η Ιταλία να κρατήσει άνετα τη νίκη και να πατήσει στην κορυφή.

Η πορεία ανόδου της Τουρκίας από τη League C συνεχιζεται. Ύστερα από την άνετη επικράτηση επί των Νησιών Φερόε, πήρε ακόμα μια εύκολη νίκη, με 6-0 επί της Λιθουανίας στο Βίλνιους. Ο Ντογουκάν Σινίκ στο ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα σημείωσε δύο γκολ πριν συμπληρωθεί ένα τέταρτο αγώνα και ο Σερντάρ Ντορσούν στο 2ο μέρος διεύρυνε το προβάδισμα με δύο δικά του γκολ.

Οι παίκτες του Στέφαν Κουντς είχαν κι άλλες ευκαιρίες για γκολ (ένα δοκάρι είχαν και οι Λιθουανοί), βρήκαν άλλα δύο με τους Γιουνούς Ακγκίν και Χαλίλ Ντερβίσογλου (που είχε τις ασίστ στα γκολ του Σινίκ) και τελικά πήραν τους τρεις βαθμούς που τους κρατούν στην κορυφή της βαθμολογίας του 1ου ομίλου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του 3ου Nations League 2022/23 και οι βαθμολογίες των ομίλων έχουν ως εξής:

League A

1ος όμιλος

Αυστρία-Δανία 1-2

Κροατία-Γαλλία 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Δανία 6 4-2

Αυστρία 3 4-2

Γαλλία 1 2-3

Κροατία 1 1-4

2ος όμιλος

Τσεχία-Ισπανία 2-2

Πορτογαλία-Ελβετία 4-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Τσεχία 4 4-3

Πορτογαλία 4 5-1

Ισπανία 2 3-3

Ελβετία 0 1-6

3ος όμιλος

Ιταλία-Ουγγαρία 2-1

Γερμανία-Αγγλία 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Ιταλία 4 3-2

Ουγγαρία 3 2-2

Γερμανία 2 2-2

Αγγλία 1 1-2

4ος όμιλος

Ουαλία-Ολλανδία 8/6 (21:45)

Βέλγιο-Πολωνία 8/6 (21:45)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

Ολλανδία 3 4-1

Πολωνία 3 2-1

Ουαλία 0 1-2

Βέλγιο 0 1-4

League B

1ος όμιλος

Σκωτία-Αρμενία 8/6 (21:45)

Ιρλανδία-Ουκρανία 8/6 (21:45)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

Αρμενία 3 1-0

Ιρλανδία 0 0-1

Σκωτία 0 0-0 -0αγ.

Ουκρανία 0 0-0 -0αγ.

2ος όμιλος

Ισραήλ-Ρωσία* Ματαιώθηκε

Ισλανδία-Αλβανία 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

Ισλανδία 1 2-2

Ισραήλ 1 2-2 -1αγ.

Αλβανία 0 0-0 -0αγ.

*Ρωσία 0 0-0 -0αγ.

3ος όμιλος

Φινλανδία-Μαυροβούνιο 2-0

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία 7/6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Φινλανδία 4 3-1

Μαυροβούνιο 3 2-2

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1 1-1 -1αγ.

Ρουμανία 0 0-2 -1αγ.

4ος όμιλος

Σερβία-Σλοβενία 4-1

Σουηδία-Νορβηγία 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Σουηδία 3 3-2

Νορβηγία 6 3-1

Σερβία 3 4-2

Σλοβενία 0 1-6

League C

1ος όμιλος

Νησιά Φαρόε-Λουξεμβούργο 0-1

Λιθουανία-Τουρκία 0-6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Τουρκία 6 10-0

Λουξεμβούργο 6 3-0

Νησιά Φαρόε 0 0-5

Λιθουανία 0 0-8

2ος όμιλος

Κύπρος-Βόρεια Ιρλανδία 0-0

Κόσοβο-Ελλάδα 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

ΕΛΛΑΔΑ 6 2-0

Κόσοβο 3 2-1

Β. Ιρλανδία 1 0-1

Κύπρος 1 0-2

3ος όμιλος

Λευκορωσία-Αζερμπαϊτζάν 0-0

Σλοβακία-Καζακστάν 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Καζακστάν 6 3-0

Σλοβακία 3 1-1

Αζερμπαϊτζάν 1 0-2

Λευκορωσία 1 0-1

4ος όμιλος

Γιβραλτάρ-Βόρεια Μακεδονία 0-2

Βουλγαρία-Γεωργία 2-5

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Γεωργία 6 9-2

Β. Μακεδονία 4 3-1

Βουλγαρία 1 3-6

Γιβραλτάρ 0 0-6

League D

1ος όμιλος

Λετονία-Λιχτενστάιν 1-0

Ανδόρα-Μολδαβία 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Λετονία 6 4-0

Μολδαβία 4 2-0

Ανδόρα 1 0-3

Λιχτενστάιν 0 0-3

2ος όμιλος

Σαν Μαρίνο-Μάλτα 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

Εσθονία 3 2-0

Μάλτα 3 2-0

Σαν Μαρίνο 0 0-4 -2αγ.

* Η Ρωσία δεν θα μετάσχει στον 2ο όμιλο της League B και θα καταταγεί τέταρτη στο γκρουπ.









